Måske britisk corona: 37 beboere og ansatte smittede på få dage

Formentlig først mandag formiddag kan Kalundborg Kommune be- eller afkræfte, om det er den meget smitsomme britiske variant af corona - B117 - der er årsag til, at 20 beboere og op mod 17 medarbejdere på Odinscentret i Høng er blevet smittet.

Søren Ole Sørensen, direktør med ansvar for sundhed i Kalundborg Kommune, kan for nuværende hverken be- eller afkræfte, om det er den frygtede britiske variant, der er i spil i Høng.

- Det eneste, vi kan sige er, at smitten har bredt sig endog meget hurtigt på meget få dage efter, at alle beboere er vaccinerede på lige fod med alle andre plejehjemsbeboere i kommunen, siger direktøren.

Allerede i sidste uge blev det bekræftet, at den engelske variant af covid-19 er registreret i Høng.

Kalundborg Kommune forventer at få yderligere oplysninger i løbet af mandag.