Månedsskift betød ikke flere ledige i Kalundborg

Og det på trods af, at ugen sluttede med overgangen til en ny måned, hvor man typisk ser en stigning i antallet af nytilmeldte borgere på jobcentret, forklarer kommunens arbejdsmarkedschef i Kalundborg Kommune Lasse Bjerregaard, der glæder sig over udviklingen.

- Jeg tænker, at det er glædeligt, at vi ikke har set den samme stigning i Kalundborg Kommune, som man har set på landsplan hen over den 1. maj, siger han.

- Jeg synes, det er rigtig positivt, at vi ikke har fået den samme stigning i ledigheden, som man har fået i mange andre kommuner, siger arbejdsmarkedschefen, der dog understreger, at der er tale om små tal.

Han pointerer også, at man normalt på denne tid af året ser et fald i ledigheden. Selvom, det ikke står helt så grelt til i Kalundborg Kommune som andre steder i landet, er situationen altså stadig meget ualmindelig.

- Normalt ville man se et fald i ledigheden, nu har vi status quo, men det er trods alt mere positivt at have status quo end at have en stigning i ledigheden, siger han.