Lysstjernen er afsløret

- Jeg er meget tilfreds med resultatet, og jeg er rigtig glad for, at det har været et fælles projekt for os, der har været involveret. Vi har været ydmyge over for opgaven, for det er specielt at lave noget til en kirke. Når de unge mennesker engang får børn, kan de komme herind og vise stjernen og sige »den var far med til at lave«. Det er jeg lidt stolt over, siger Johnny Lindahl, der også selv stod for at læse en af de ni læsninger op i kirken.