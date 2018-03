Se billedserie Martin Jakobsen er superglad for den mere lyse og åbne bech-butik, hvor habitter, blazere, skjorter og de flotte strikvarer kommer endnu bedre til deres ret. Foto: Jørn Nymand

Lys og forår hos bech menswear

Kalundborg - 26. marts 2018

Konfektionsafdelingen hos bech på Kordilgade i Kalundborg har fået et løft fra at være den bageste - lidt mørke del af butikken - til nu at komme til sin ret på en lysere og mere indbydende måde.

- Ja, vi er meget glade for resultatet, hvor vi nu virkelig kan vise kunderne, hvad vi har at byde på. De mange gode mærkevarer kommer nu langt bedre til deres ret. Kunderne kan lettere se og danne sig et overblik over det store udvalg, synes Martin Jakobsen.

På med blazeren

Hos bech er man i den grad forårs- og festklar. De mange forårsvarer er kommet hjem, så man er helt parat til at klæde gæsterne på til de kommende forårs- og sommerfester, der venter lige om hjørnet. Det handler om både konfirmations-, bryllups- og barnedåbs- og grillefester.

Martin Jakobsen gør i den forbindelse opmærksom på, at man bestemt ikke kun kan bruge sin eksempelvis blazer, når der skal festes.

- Nej, rigtig mange benytter en blazer til hverdag, hvor man sagtens kan have den på med for eksempel en t-shirt indenunder. Det behøves ikke altid at være en pæn skjorte. Og så er der iøvrigt lagt op til nogle måneder med spraglede og blomstrede skjorter i by- og festbilledet. De flotte varer ligger klar i butikken.