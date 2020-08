Se billedserie Der var taget omhyggelige sikkerhedsforanstaltninger i forhold til at forebygge coronasmitte, da der mandag aften var borgermøde i Kalundborg Hallerne omkring Få det fikset-puljen. Da der skulle stemmes om de fire forslag, blev stemmesedlerne således indsamlet i fiskenet. Foto: Thomas Rye

Lys, legeplads og bænke for knapt to millioner

Kalundborg - 03. august 2020 kl. 21:09 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mandag aften godkendte kalundborgenserne at der igangsættes projekter fra Få det fikset-puljen for i alt 1.832.000 kroner. Projekterne omfatter lys over stadion, julebelysning, bænke i Kalundborg og Raklev samt en ny legeplads i Munkesøen.

Der var fuldt hus i Kalundborg Hallernes hal 1 mandag aften, da der blev holdt borgermøde omkring hvordan de to millioner kroner der er afsat i Få det fikset-puljen til Kalundborg by skulle bruges.

Interessen for at deltage i borgermødet var så stor, at nabohallen måtte tages i brug for at få plads til alle de fremmødte. Det havde arrangørerne dog været forberedte på, hvorfor der på forhånd var opstillet både stole og projektor i begge haller.

- På grund af coronaen, kan vi ikke være mere end hundrede herinde i hallen, resten må følge med fra nabolokalerne, forklarede Kjeld Christensen fra aktionsgruppen, der fungerede som aftenens ordstyrer.

I alt 125 var mødt op for at overvære borgermødet. Tallet var vigtigt, fordi hvert enkelt forslag skulle have opbakning fra mindst 80 procent af de fremmødte, for at der kunne arbejdes videre med dem. Det ville sige, at et forslag skulle have mindst 100 stemmer, for at blive godkendt.

De fire forslag omfattede julebelysning til Kordilgade, Skibbrogade og Vænget for 787.000 kroner, lys på på stadion i Munkesøen for 260.000 kroner, en ny legeplads til de mindste ved aktivitetsbanen bag skaterbanen i Munkesøen for 360.000 kroner samt indkøb og opsætning af bænke i Kalundborg og Raklev for i alt 425.000 kroner.

Af de fire forslag var det forslaget om lys på stadion, som der var størst usikkerhed omkring. Flere af de fremmødte ærgede sig over, at lyset kun ville komme de faste brugere af stadion til gode, mens hundeluftere og andre på aftentur ikke ville kunne regne med at der var lys på stadion. Samtidig havde KGB udtrykt bekymring for, at lysmasterne kunne spærre for udsynet fra publikumspladserne.

Erik Mølgaard fra gruppen bag forslaget, lovede dog at man ville arbejde for at rykke lysmasterne tilbage, så de ikke stod i vejen, og håbede at man på et senere tidspunkt kunne udvide belysningen, så flere kunne få glæde af den. Forslaget blev derefter vedtaget med 104 stemmer. De andre forslag blev ligeledes godkendt.

Inden pengene til projekterne bliver udbetalt, skal de enkelte forslag først godkendes af både Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

- Og inden de kan blive det, skal forslagene først være færdigarbejdet og alle detaljer skal på plads. Derfor vil nogle forslag måske allerede kunne præsenteres for Kommunalbestyrelsen i denne måned, mens andre først vil være klar til september eller oktober, forklarede Kjeld Christensen.