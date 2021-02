Lyntestcenter på vej - vaccination fra onsdag

Kalundborg Kommune venter - og forventer - at der ikke går mange dage, før et nyt lyntest-center er etableret i Kalunborg by.

Baggrunden er, at Medicals Nordic har lukket og slukket test-vognen på p-pladsen ved Meny på Nørre Alle. Medicals Nordic blev i weekenden fyret som aktør (underleverandør til SOS International) af region Sjælland, der ikke mener at have fået den vare, der var aftalt.