Lyntest forsinket - ingen test tirsdag alligevel

Menykøbmand Peter Egebæk oplyser på vegne af Medicals Nordic, som skal stå for det nye lyntestcenter.

»Vi afventer den endelige registrering hos myndighederne, den er desværre lidt forsinket. Det forventes, at vi starter op senest mandag d. 1 februar. Vi holder jer opdateret og åbner op for tests i det øjeblik at alt er helt på plads«.