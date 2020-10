Se billedserie Her er holdet i gang med legen »hale fanger«. Her er det Lykkeligaspiller Thor i aktion. Foto: Nadja Vielsted Jensen

Lykkeligafar: - Børnene stråler

Kalundborg - 03. oktober 2020 kl. 09:50 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Katrine Olesen, som er pædagogstuderende fra Svebølle, tog initiativ til at få oprettet SBI Lykkeliga, som for alvor gik i gang med at træne i efteråret 2019.

- Det går helt vildt godt. Nu er vi oppe på 12 spillere, og vi har fået nyt spillertøj med vores sponsorer på, siger Katrine Olesen, som via sit arbejde på en specialskole, kunne se, at der var et behov for et fritidstilbud til børn med udviklingshandicap.

Svebølle Boldklub og Idrætsforening har søgt Fonden for Sjællandske Medier A/S om 20.000 kroner til tøj, bolde og transport til stævner til SBI Lykkeliga, og SBI Lykkeliga har modtaget 10.000 kroner i donation.

- Vi er evigt taknemmelige for, at man vil støtte os, og vi er meget glade og stolte over, hvor langt vi allerede er nået, siger Katrine Olesen.

- De er så glade for at træne, at de faktisk var skuffede over, at der ikke var træning i efterårsferien, siger Katrine Olesen.

De 10.000 kroner skal blandt andet gå til at sende fire af trænerne til trænerseminar med Rikke Nielsen, stifter af Lykkeliga, i november, til transport til stævner og til håndboldrekvisitter.

Børnene træner hver torsdag i Svebølle Hallen fra 16.30 til 17.30.

Kasper Nielsen fra Rørby er far til Julian på ni år, som går på holdet.

- Det er gået over al forventning. Min søn er rigtig glad hver torsdag, når han skal til håndbold. Man kan virkelig se en forskel på børnene.

- Børnene stråler, når de er til træning, siger Kasper Nielsen.