Katrine Olsen fra Svebølle startede det første Lykkeligahold i Vestsjælland. Foto: Per Christensen

Lykkeliga-træner er med i ildsjæls-finale

Kalundborg - 14. august 2020 Af Eva Lyng Johansen

Det danske brændstofselskab Go'on vil hædre de mange ildsjæle i de danske lokalsamfund. En af dem er Katrine Olsen fra Svebølle, som har startet et lokalt Lykkeligahold.

Hun er nu med i finalerunden, hvor kun 5 af de i alt 271 nominerede ildsjæle er tilbage. Man kan stemme på Katrine Olsen frem til den 16. august.

En lokal ildsjæl kan være mange ting, men fælles for ildsjæle er, at de yder en frivillig indsats, som glæder andre mennesker.

-De lokale helte er oftest dem, som ikke påkalder sig den store opmærksomhed, de gør bare deres frivillige arbejde, fordi det er helt naturligt for dem. Men vi synes, at de fortjener anerkendelse, og derfor vil vi gerne opfordre så mange som muligt til at gå ind på hjemmesiden støtdelokale.nu og stemme på de lokale ildsjæle, siger Mick Kjær.

I indstillingen af Katrine Olsen står blandt andet:

»Katrine er primus motor for håndboldholdet SBI LykkeLiga, som er et hold for udviklingshæmmede og handicappede børn i alderen 5-15 år. Hun kom på ideen til, at starte sådan et hold lokalt, da hun så LykkeLiga i tv, hvorefter hun kontaktede Rikke Nielsen, den tidligere landsholdsspiller for hjælp til den praktiske del, og fik hurtig respons - 100 procent opbakning til opstart fik hun også af bestyrelsen i Svebølle Bold- og Idrætsforening (SBI). LykkeLiga i SBI-Svebølle Boldklub er det første hold i Vestsjælland, hvor udviklingshæmmede og handicappede børn og unge også kan opleve glæden ved at spille håndbold og være en del af et fællesskab.

Hos den lokale ildsjæl fra Svebølle vil gevinsten bestemt falde i god jord, hvis det bliver hende der løber med titlen og de 25.000 kr.

- Hvis jeg skulle være så heldig at vinde de 25.000 kroner ønsker jeg selvfølgelig at bruge pengene på mine LykkeLiga børn og deres familier. Jeg vil ønske at give dem en masse oplevelser, således at vi kan blive rystet rigtig godt sammen og får opbygget et stort fællesskab, som netop er hele ånden i LykkeLiga konceptet. Jeg forestiller mig for eksempel, at vi sammen med forældre og søskende kan tage ind og se en håndboldslandskamp og lave ture i biografen, som knytter os sammen, fortæller den lokale ildsjæl.