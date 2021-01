Lykkeliga får afslag

- Det er ikke fordi vi ikke kan se, at Løve Høng Håndbold kan have en pointe i deres argumentation. Men dels mener vi ikke, at de unge skal have eller behøver at få særbehandling på den måde. Og dels tager vi hensyn til, at Høng har fået et meget betydeligt nyt halkompleks, som skal afløse alle de gamle lejeaftaler og som bør kunne rumme de unge.