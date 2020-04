Se billedserie Lykke Storgaard på 14 år fra Snertinge er medlem af elevrådet SLAC, hvilket betyder, at hun sammen med syv andre børn fra hele verden skal arbejde for at gøre skolesystemet bedre. Foto: Per Christensen

Lykke er udvalgt til internationalt elevråd

Kalundborg - 05. april 2020 kl. 06:48 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

14-årige Lykke Storgaard fra Snertinge, som går i 8. klasse på Firhøjskolen iFøllenslev, har siden januar været medlem af et særligt elevråd med otte børn fra hele verden, som hedder SLAC (Student Leader Advisory Council).

Der var 137 børn fra hele verden, som ansøgte om at komme med i rådet, og Lykke Storgaard var en de otte elever, som blev udvalgt. De andre børn i rådet kommer fra USA, Mexico, Peru, Indien, Armenien, Ukraine og Ghana, og de er i alderen fra 14 til 18 år.

Rådet skal sørge for at give børnenes perspektiv på uddannelse, så man kan forbedre skolesystemet.

- Jeg interesserer mig for politik og er næstformand i elevrådet på min skole. Jeg vil gerne gøre min del for at gøre skolesystemet bedre, siger Lykke Storgaard, som også så det som en god mulighed for at forbedre sit engelske.

Det var lærer på Firhøjskolen Johannes Schwartz­kopff, som spurgte Lykke Storgaard, om hun havde lyst til at være med.

Han er gang med meritlæreruddannelsen via graduate-programmet Teach First.

Det er et to-årigt lærer- og ledelsesudviklingsprogram for ­universitetsuddannede, som, samtidig med at de tager uddannelsen, underviser i en folkeskole. Der er også løn under uddannelsen.

Johannes Schwartz­kopff, der er 25 år, havde en bachelor i jordbrugsøkonomi og efter at have arbejdet som lærervikar i fem år, fandt han ud af, at han gerne ville undervise. Han blev optaget i Teach First-programmet og har været i gang med uddannelsen siden juni 2019.

Gennem Teach First hørte han om elevrådet SLAC, som, han syntes, lød som en spændende mulighed.

- Det giver en elev mulighed for at udvikle sig og møde nogle andre elever fra hele verden, siger han.

Lærer hinanden at kende Ind til videre har de otte børn og lærere holdt to møder i SLAC, og de har brugt den første tid på at lære hinanden at kende og blive introduceret til programmet.

Mødet er blevet holdt via videokonferenceprogrammet Zoom.

De har også talt med Wendy Kopp, som først grundlagde Teach for America og viderførte konceptet til Teach for All, som findes i over 50 lande, og som skal fremme lige uddannelsesmuligheder.

I løbet af året skal børnene og deres lærere mødes til flere forskellige konferencer i forskellige lande, men hvornår vides ikke på grund af coronasituationen.

Eleverne har fortalt hinanden om deres skolesystemer, og der kan være noget godt i et hvert skolesystem, som man kan bruge andre steder, forklarer Lykke Storgaard.

Børnene har meget forskellige baggrunde. Eksempelvis kommer den indiske dreng fra et slumkvarter i Indien.

Lykke Storgaard har fundet ud af, at hun og den ukrainske pige begge interesserer sig for historie, og de snakker sammen privat.

Alle børnene har til fælles, at de har engageret sig i forskellige projekter, forklarer Lykke Storgaard.

Lykke Storgaard er med i Kulturcrewet på Firhøjskolen, som også har givet hende en god erfaring med at arrangere og præsentere ting.

Den 14-årige pige ­deltog også i et Teach First møde, som Johannes Schwartz­koppf skulle deltage i, hvor man ønskede at høre en elevs perspektiv på hjemmeundervisningen.

- Det føltes helt vildt mærkeligt. Folk lytter faktisk til, hvad man siger. Man bliver hørt på en anden måde, siger Lykke Storgaard.

Nu glæder hun sig til, at hun skal møde de andre elever rigtigt.

- Selvom man kan gøre meget digitalt, så er det også godt at mødes i virkeligheden, siger hun.