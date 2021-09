Lundbye ville være glad for tegning

Se billedserie Kunstner Maja Lisa Engelhardt holdt en tale for Viktor Poulin Pedersen, som vandt tegnekonkurrencen i anledning af Lundbyefestivalen. Han går til daglig i fjerde klasse på Kalundborg Friskole. Foto: Per Christensen

Kalundborg - 28. september 2021 kl. 16:52 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Kalundborg: Der var liv og glade dage inde i den store sal på Bispegården i Kalundborg, hvor fjerde klasse fra Kalundborg Friskole var inviteret til prisoverrækkelse af Lundbye-komitéen, som har kørt en tegnekonkurrence for 4. og 5. klasse i forbindelse med Lundbye-festivalen.

Raklev Skole, Tømmerup Fri- og Efterskole og Kalundborg Friskole deltog i konkurrencen, hvor mange af eleverne havde tegnet Lundbyemotiver, som var hængt op blandt Bispegårdgruppens nuværende kunstudstilling.

Peer Lysemose, formand for Kalundborg Kunstforening og medlem af Lundbye-komitéen bød velkommen til børnene og takkede dem for at deltage i konkurrencen, inden han overlod ordet til Maja Lisa Engelhardt, kunstner og medlem af Lundbye-komiteen.

Lundbye ville være glad

- Det var så dejligt at høre jeres stemmer, da jeg kom. Jeg var på jeres alder, da jeg fandt ud af, at jeg ville være kunstner, sagde Maja Lisa Engelhardt.

Hun fortalte, hvordan tre medlemmer i Lundbye-komitéen i fællesskab havde fundet vinderen af konkurrencen, og hun kunne godt sætte sig ind i, at børnene synes, at det var ufatteligt spændende, og så sagde hun vindernavnet: Viktor.

Viktor Poulin Pedersen blev ret genert, men gik dog frem til Maja Lisa Engelhardt, som roste hans maleri, som viser en stendysse på en gravhøj med en orange himmel som baggrund, for at have del hele med og være et selvstændigt værk.

- Du har lavet en ret vild himmel. Lundbye sidder oppe sin himmel og er glad, sagde Maja Lisa Engelhardt.

Hun fortalte også børnene, at det betød meget for hende som barn, at en så stor kunstmaler, som J. Th. Lundbye var født og opvokset i Kalundborg, i forhold til hendes egen drøm om at blive kunstner.

Opfordring til at male

Så fik Viktor Poulin Pedersen overrakt et litografi med et kornaks som motiv, som Maja Lisa Engelhardt har lavet, og de orange-røde farver matchede godt med vindertegningen.

Litografiet er en del af en ny serie på tre litografier, som Maja Lisa Engelhardt lige har lavet for Kristeligt Dagblad, som hedder »Brød, vand og vin«, og som viser kristne symboler: Et korn­aks, en jakobmuslingeskal og en rose.

Peer Lysemose fortalte, at litografiet nu ville blive indrammet, og bagefter afleveret til Viktor Poulin Pedersen sammen med oliekridt og tegneblok.

- Nu skal du love, at du bliver ved med at tegne og male, sagde Maja Lisa Engelhardt.

Så blev der givet is til hele klassen.