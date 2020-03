Se billedserie Det gamle jernbanehotel indrettes med fire luksuslejligheder og erhvervslejemål. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Luksus-­boliger ved havnen

Kalundborg - 27. marts 2020

Michael Rasmussen, som er indehaver af Kalundborg Rør- og Fjernevarmeteknik, er ved at indrette det gamle Jernbanehotel, som ligger på hjørnet af Skibbrogade og Vestre Havneplads, til fire luksuslejligheder og erhvervslejemål.

1. april flytter de første lejere ind i de to lejligheder, som ligger ud mod Skibbrogade. I øjeblikket arbejder to håndværkere på de to andre lejligheder, og derudover skal gårdhaven også laves i løbet de næste fire-seks måneder, oplyser Michael Rasmussen.

Michael Rasmussen lægger ikke skjul på, at det har været et stort arbejde at få renoveret den gamle bygning, hvor alt nærmest er skrællet væk for at blive erstattet af nye materialer.

- Jeg har ikke villet gå på kompromis med kvaliteten. Der er ikke sparet på noget som helst, siger han.

De største lejligheder er de øverste, som bliver på omkring 200 kvadratmeter hver. Lejlighederne har to badeværelser, og de originale loftsbjælker er blevet bevaret. 400 millimeter isolering sikrer også, at langt det meste af lyden udefra, bliver holdt ude. De nederste lejligheder bliver på omkring 140 kvadratmeter.

Fra vinduerne kan lejerne nyde udsigten til Kalundborg Havn og Havneparken med legeplads og café.

Facaden på bygningen, som i øjeblikket ser ret medtaget ud, bliver først lavet til næste år, og den bliver lavet med en særlig teknik, som gør, at den kan holde i 20 år og ikke konstant skal lappes, forklarer Michael Rasmussen.

Udover lejlighederne, så har Michael Rasmussen også planer om at indrette lokalerne, hvor der i øjeblikket er Multihus, til et restaurantlokale. Det kræver dog, at han kan få lov til at købe noget af jorden foran bygningen af Kalundborg Kommune.

Michael Rasmussen har udelukkende brugt lokale håndværkere til arbejdet.

Den 52-årige har omkring 70 lejemål, blandt andet også flere i Strandstræde. Han ejer også Havnegrillen i Havneparken, som Niels Niller Jensen netop har meldt ud, at han lukker permanent.

I øjeblikket er Michael Rasmussen i dialog med et par stykker, som er interesseret i at købe.

- Jeg vil helst sælge grillen, så jeg kun har lejligheder, siger han.

Planen er, at når Michael Rasmussen engang går på pension, så vil han leve af sine lejemål, som han skal bruge tiden på at vedligeholde.