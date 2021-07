Se billedserie Flere medlemmer og flere sponsorer har reddet den lukningstruede fodboldafdeling i Rørby-Værslev IF. Her ses formand Thomas Djernis foran Rørby Stadion, som lige nu hedder Lip?s Park efter hovedsponsoren Lip?s Autoteknik. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Lukningstruet klub fordoblede medlemstal i coronatiden

Kalundborg - 06. juli 2021 Af Eva Lyng Johansen

Medlemstallet i Rørby-Værslev Idrætsforenings fodboldafdeling er i løbet af de sidste halvandet år vokset fra 70 til 155 medlemmer, altså fordoblet i en coronatid.

Faktisk er klubben gået fra at have kun et børnehold for 10 siden til at være den hastigst voksende klub på Sjælland sidste år, og denne udvikling blev også bemærket af Dansk Boldspils Union, som har lavet en video, hvor fodboldformand Thomas Djernis og borgmester Martin Damm (V) bliver interviewet om udviklingen.

Nordvestnyt mødes med Thomas Djernis ved klubhuset på Rørby Stadion på Mogens Banke 2, som i dag hedder Lip's Park, da klubbens hovedsponsor er Lip's Autoteknik i Rørby.

Først træner 48-årige Thomas Djernis har selv spillet fodbold i klubben, indtil en knæskade satte en stopper for det, og fik først sin gang i klubben igen, da hans to sønner, Marcus på 12 år og Lucas på 16 år, begyndte at gå til fodbold. Her blev han træner for den ældste søns hold.

På grund af det lave antal medlemmer, fik fodboldafdelingen besked på af Rørby-Værslev IF, at udviklingen skulle vendes nu, ellers måtte klubhus og stadion blive solgt fra.

Stadionet på Mogens Banke er i sin tid bygget med frivilligt arbejde af de lokale bønder, og den er ifølge Thomas Djernis næsten altid er grøn.

En ny bestyrelse tiltrådte med Thomas Djernis som formand med målet om at få en fodboldklub i udvikling fremfor afvikling.

I dag har klubben hele ungdomsrækken fra U5 til U15 samt senior og Oldboys. Fodboldfitness for kvinder er næsten lige startet, og det får følgeskab af fodboldfitness for mænd efter sommerferien.

Det sociale er vigtigt - Vi vægter det sociale højt. At børnene kan være sammen om andet end fodbold, siger Thomas Djernis.

Det kan for eksempel være overnatning i klubhuset eller at piratfodbold for de mindste.

- Vi er opmærksomme på at fortælle de gode historier, og så handler det om at holde gryden i kog, siger Thomas Djernis.

Vi sidder på den nybyggede terrasse ved klubhuset, som ejes af Rørby-Værslev Idrætsforening, og som er blevet renoveret.

Et gammelt omklædningsrum er blevet fjernet for at give mere plads og lys inde i klubhuset.

Vinduerne er blevet udskiftet, og klubhuset har også fået et ny varmesystem. Udenfor står en splinterny pannabane, og snart bliver der sat hegn om træningsbanen, så der er styr på de vildfarne bolde.

Projekterne bliver finansieret af sponsorer samt bidrag fra Kalundborg Kommune.

- Vores hold løber rundt økonomisk, og så har vi rundet 180.000 i sponsormidler om året, som kan bruges til udvikling, siger Thomas Djernis, som nævner bestyrelsesmedlem og træner Marc Duncan for at være en ildsjæl til at skaffe sponsorer.

Vi siger højt, hvad vi kan og vil For Thomas Djernis handler det som bestyrelse om at være åben overfor idéer, og så handler også om at få især forældrene til at involvere sig mere.

- Vi er i bestyrelsen, fordi vi gerne vil være der, og vi siger højt, hvad vi kan og gerne vil, siger formanden.

Han ønsker at klubhuset skal leve - ikke kun, når der er fodboldtræning.

- Jeg har opfordret børnehaver og dagplejere til at bruge klubhuset, og pensionister kan også komme at hygge sig her med billard, siger han.

Klubben har samarbejdey med Hvidebæk IF om flere hold. Lige nu er det U14-U15 holdet.

Seniorafdelingen begyndte egentlig med kun at være hyggefodbold for Oldboys, men nu er seniorholdet kvalificeret til serie fire.

- Det har kostet blod, sved, tårer og en hel del skader for nogle af vores gamle gutter, siger Thomas Djernis med et smil.