Se billedserie Lone R. Klitten helliger sig Thodel Kropsterapi, når hun lukker Mistelgaarden den 29. december.

Lukker gårdbutik for at satse på kropsterapi

Kalundborg - 21. december 2017

Lone R. Klitten har besluttet sig for at lukke gårdbutikken Mistelgaarden efter seks år med krukker, træer, te, most og brugskunst.

Det markeres fredag den 29. december med en afskedsreception, så der kan blive sagt ordentligt farvel til de trofaste kunder gennem tiden.

Her vil der være gode tilbud på de sidste varer.

- Jeg har taget en uddannelse som kropsterapuet og er stoppet med at arbejde som lærer for at arbejde som selvstændig kropterapeut, siger Lone R. Klitten.

- Derfor lukker jeg gårdbutikken, så jeg kan fokusere 100 procent på Thodel Kropsterapi, siger hun.

Det har længe været en drøm for Lone R. Klitten at være selvstændig, og det også derfor hun har valgt at stoppe som lærer efter 18 år.

Thodel står for Tag Hånd Om Dit Eget Liv, og Lone R. Klitten tilbyder forskellige behandlinger i klinikken på Nyrupvej 139, hvor hun også bor.

Den dybdegående og pulserende massage kan bruges som wellnes, og derudover kan massagen også bruges til at frigive små traumer i kroppen og kan hjælpe på angst og stress. Lone R. Klitten har også taget uddannelserne som coach og stressvejleder, så hun tilbyder kropsterapi, coaching, stressvejledning og fysisk træning/afspænding fra bund til top.

I januar vil hun starte nye små træningshold, hvor deltagerne skal arbejde med sig selv både fysisk og psykisk.