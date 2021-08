Se billedserie De lukkede sager om byggeplanerne for midtbyen i Kalundborg er sket efter bogen ifølge kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen. Foto: Bjarne Robdrup

Send til din ven. X Artiklen: Lukkede midtby-sager er nu gjort åbne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Lukkede midtby-sager er nu gjort åbne

Kalundborg - 09. august 2021 kl. 05:28 Af Aske Hald Knudstrup Kontakt redaktionen

Det er nu muligt at læse nærmere, hvilket grundlag kommunalbestyrelsen sidste år havde, da et stort flertal stemte for en rammeaftale med AP Pension om at byudvikle midtbyen i Kalundborg.

Det oplyser kommunaldirektør Jan Lysgaard Thomsen, efter at det blandt andet på sociale medier og på Nordvestnyts debatsider har været diskuteret, om kommunen og kommunalbestyrelsens ageren har været præget af tilstrækkelig åbenhed.

Blandt andet kan man se, at kommunen har taget udgangspunkt i en salgspris på 23 millioner kroner for området, der sælges.

Kritikken af lukketheden har særligt fokuseret på kommunalbestyrelsesmøder i maj og oktober sidste år, hvor der blev godkendt henholdsvis salg af ejendom i midtbyen og en rammeaftale for området.

Blandt andet har Niels Erik Danielsen (EL) henvendt sig til Ankestyrelsen for at få vurderet, om det var i overensstemmelse med reglerne, at punkterne var lukkede.

Tilgængelige længe Det skal nu ikke ses i lyset af den verserende debat, at interesserede borgere nu kan dykke ekstra ned i materialet. Det har de nemlig kunnet gøre i et stykke tid.

- I princippet har de to punkter været åbne og tilgængelige, siden rammeaftalen var godkendt og underskrevet, siger Jan Lysgaard Thomsen.

Det har imidlertid krævet - og kræver fortsat - en anmodning om aktindsigt. Det skyldes dog systemet, som kommunen anvender.

- Man kan ikke klikke på en knap, så et punkt går fra lukket til åbent. Det er en omstændig proces rent administrativt, så det har vi ikke haft praksis for at gøre. Hvis folk har bedt om aktindsigt, har de kunnet få det, siger Jan Lysgaard Thomsen.

Kommunaldirektøren håber, at den mulighed kommer, når kommunen udruller et nyt system forhåbentlig inden årets udgang.

Reglerne er fulgt Jan Lysgaard Thomsen lægger sig samtidig i slipstrømmen af borgmester Martin Damm (V). De refererer begge til, at sagerne vedrørende midtbyen er blevet behandlet i fuld overensstemmelse med reglerne af hensyn til samarbejdspartnere, når kommunen sælger ejendom.

- Den måde, vi har behandlet de her sager på, er i fuldstændig overensstemmelse med, hvordan vi har behandlet ALLE mulige andre sager, siger Jan Lysgaard Thomsen.

- Hvis det her var så stort et problem, havde nogen nok råbt vagt i gevær tidligere, tilføjer han.

Salget adskiller sig dog alligevel markant fra, hvad kommunen normalt gør, når ejendom skal sælges. Her er nemlig blevet solgt uden udbud. Et andet aspekt, som kritikerne af byggeplanerne har været skeptiske overfor.

- Det er helt, helt ekstraordinært, siger Jan Lysgaard Thomsen.

Men ifølge kommunaldirektøren ville den kommunale satsning på et attraktivt uddannelsesmiljø blandet andet ved Stejlhøj ikke kunne lykkes, hvis det var grebet anderledes an.

- Investorerne holder ikke i kø i Kalundborg, så hvis vi skal have en chance for at gennemføre projekterne på Stejlhøj og i midtbyen med en ekstern investor, så var vi nødt til at lave en samlet pakke. Ellers kan vi komme i situation, at ingen af projekterne kan finde en investor, siger Jan Lysgaard Thomsen.

Der er borgermøde om planerne for midtbyen den 11. august.