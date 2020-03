Send til din ven. X Artiklen: Lukkede gymnasier vil fjernundervise elever Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lukkede gymnasier vil fjernundervise elever

Kalundborg - 12. marts 2020 kl. 12:54 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Allerede onsdag aften efter statsministerens pressemøde besluttede ledelsen på Kalundborg Gymnasium at lukke gymnasiet. Så torsdag morgen var gymnasiet fuldstændig affolket.

- Hvis det skal give nogen mening, så er vi nødt til at reagere med det samme. Det hjælper ikke noget at udsætte lukningen til fredag, siger rektor Peter Abildgaard Andersen.

På gymnasiet er man nu i gang med at undersøge mulighederne for i stedet at gennemføre noget fjernundervisning for eleverne.

Høng Gymnasium var stadig ikke lukket torsdag morgen, men det skyldtes alene den specielle situation, som gymnasiet er i på grund af deres kostelever, som bor på gymnasiet.

- Vi kan ikke bare smide kosteleverne ud fra det ene øjeblik til det andet, men vi er i fuld gang med at sikre alle eleverne transport hjem, og vi forventer, at gymnasiet er tømt for mennesker inden middag torsdag, sagde i morges vicerektor Rikke Lücking Larsen.

- Jeg er nok lidt bekymret af natur, så vi var allerede begyndt at forberede os på en eventuel lukning først på ugen. Derfor håber vi at kunne sætte gang i noget fjernundervisning allerede i dag eller senest fredag, fortsætter vicerektoren.

Torsdag morgen mødte enkelte elever op på Allikelund Gymnasium, hvor de blev modtaget af lærere. De forlod dog hurtigt gymnasiet igen.

- De kom alene for at hente nogle bøger, som de skulle bruge i deres undervisning, og vi har allerede så småt sat gang i noget fjernundervisning. Vi traf beslutning om at lukke gymnasiet i går aftes, og jeg var i kontakt med flere lærere for at koordinere hvordan vi skal få undervisningen til at fungere de næste dage, fortæller rektor Karen Marie B. Christensen.

På trods af den alvorlige situation, var stemningen god på Allikelund Gymnasium torsdag morgen.

- Et par af pigerne sagde til os, at de var kede af at undervisningen var aflyst, og de hellere ville i skole. Så bliver man helt glad som rektor, siger Karen Marie B. Christensen.