Se billedserie Ballonen, som Christoffer Mundt havde med sig, er 20 meter høj og 15 meter bred. Privatfoto

Luftballon på skoleskemaet

Kalundborg - 31. august 2021 kl. 13:38 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

De tre sjetteklasser på Skolen på Herredsåsen er i øjeblikket i gang med LEAPS-projektet »Den flyvende kuffert«, som har rejsen som et overordnet tema.

Skolen på Herredsåsen er en LEAPS-skole, hvilket betyder, at man underviser efter seks komponenter: Kick-off, autentisk samarbejde, engagerende spørgsmål, udkast og respons, elevskabt produkt samt fremvisning.

Tirsdag fik eleverne besøg ballonskipper Christoffer Mundt, som har vundet Danmarksmesterskabet ni gange. Egentlig skulle han have startet med at holde et oplæg for dem, men fordi vejret var stille og perfekt til at flyve i, blev den 20 meter høje og 15 meter bredde luftballon gjort klar i fællesskab, og cirka halvdelen af eleverne fik prøvet at flyve tre meter op i luften.

Så begyndte det at blæse for meget til, at var forsvarligt at fortsætte.

- Det kan hurtigt gå fra sjovt til farligt, sagde ballonskipperen bagefter.

Tine Slots, lærer og LEAPS-vejleder, fortæller, at det ni-uger lange forløb startede med en kick-off på projektet »Den flyvende kuffert« med en tur på Sejerø for to uger siden.

- Når vi får besøg udefra, er det en del af det autentiske samarbejde, som gør, at det bliver mere meningsfuldt for eleverne, siger Tine Slots.

Efter Christoffer Mundts oplæg med diverse øvelser, skulle eleverne bygge en modelballon, som kan flyve.

Eleverne vil i løbet af projektet få en større forståelse for at rejse fysisk som mentalt, og mange forskellige fag indgår i undervisningen.