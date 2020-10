Den 45-årige Lotte Kiærskou har vundet to OL guldmedaljer til Danmark sammen med kvindelandsholdet i håndbold. Som barn kæmpede hun imidlertid med ensomhed, men fandt fællesskab og venner i idrætsverdenen. Det fortalte hun om søndag, ved et foredrag i Tømmerup Hallen. Foto: Thomas Rye

Artiklen: Lotte Kiærskou fandt et fristed i idrætshallen

Lotte Kiærskou var i ni år en del af det danske kvindehåndboldlandshold, og nåede i den tid at være med til at vinde to OL guldmedaljer. Det var imidlertid ikke de sportslige bedrifter som var i centrum, da den 45-årige tidligere håndboldspiller og nuværende skolelærer søndag besøgte Tømmerup Hallen.