Søndag blev der holdt loppemarked i Kalundborg Havnepark. Loppemarkedet var det første af en række som vil blive holdt i løbet af sommeren i parken.

Lopperne mødtes på havnen

Kalundborg - 07. juli 2019 kl. 20:30 Af Thomas Rye

Der var musik og glade mennesker i havneparken søndag, da parken dannede rammen om det første af flere loppemarkeder denne sommer.

- På forhånd havde vi 16 tilmeldte stande til dagens loppemarked, men vi havde sat et par ekstra op for en sikkerheds skyld. Det var heldigt, for vi har fået flere henvendelser her til morgen fra folk der gerne ville have en plads i sidste øjeblik, fortæller Julie Cebula fra Kultur og Fritid i Kalundborg Kommune, der står for at arrangerer loppemarkederne.

Loppemarkedet det første af to vil blive holdt i havneparken i løbet af juli. Begge disse loppemarkeder vil have fokus på brugskunst, og på søndagens loppemarked kunne man således købe glas, møbler, lamper, vaser og store og små pyntegenstande. Det samme vil være til salg på næste loppemarked den 21. juli.

Derudover er der planlagt yderligere to loppemarkeder i august. Et for børnene, der arrangeres i samarbejde med Familiehjørnet, og et der holdes i samarbejde med Røde Kors, hvor der vil sælges genbrugstøj.

- Vi forsøger at gøre lidt ekstra ud af loppemarkederne således at det bliver en oplevelse for hele familien. De to næste gange, vil de blive holdt samtidig med at der vises film for børnene på havneparkens storskærm, og i forbindelse med det sidste loppemarked, har vi planlagt et modeshow, fortæller Julie Cebula.

Det er første gang Kalundborg Kommune er med til at arrangere loppemarkeder i havneparken. Hvis markederne bliver en succes, kan de blive en tilbagevendende tradition.