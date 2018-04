Se billedserie Der er både god plads og oversigt his Kirppu i Kalundborg. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Loppe-supermarked virker som en magnet

Kalundborg - 28. april 2018 kl. 19:27 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Ulrik Reimann

Kalundborg: Efter en lille uge i byen kan man hos Kirppu konstatere, at Kalundborg har taget rigtig godt imod det nye, 800 kvadratmeter store loppe-supermarked på Stejlhøj.

- Vi har masser af kunder, og der er også god købelyst, som skaber udskiftning på hylderne, fortæller Peter Frovin, mens han ekspederer et par kunder.

Plads til 250 stande

Han nævner, at man nu er oppe på 198 stande, og der kan i alt indrettes plads til 250. Så nu skal personalet - i alt syv medarbejdere, hvoraf de fire er over 18 år - i gang med at bygge flere stande.

Kirppu åbnede i Kalundborg den 21. april, og sælgerne begyndte at sætte deres ting op en uge før, så alt stod salgsklart på åbningsdagen. Mange af sælgerne har ikke prøvet noget tilsvarende før, så der er flere, som har brug for råd og vejledning, nævner Peter Frovin.

Kirppu har i øvrigt en lang stribe gode og gratis råd til sælgerne om, hvordan de kan fremme deres salg. For eksempel sælger en pæn stand bedre end en rodet stand, og det kan være en god idé at markedsføre sin stand på Facebook eller andre sociale medier. Det øger chancerne for salg.

Et bredt udvalg

På hylderne hos Kirppu kan man groft sagt finde lidt af hvert: Fra tøj, legetøj, strik og hæklerier, nips og pynt samt redesign, antik og design - som Arne Jacobsens 7'er-stole og Verner Pantons Pantella-gulvlampe. Der er også noget for enhver pengepung i det store, lyse og overskuelige loppe-supermarked.

Kirppu i Kalundborg er kædens butik nummer 10, og der er ikke noget med at prutte om priserne. Der er priser på alting, og Kirppu tager 15 procent i kommission. Standleje fås for 100 kroner pr. uge som el del af loppesupermarkedets åbningstilbud i Kalundborg, og sælgerne lejer stand for mindst to uger ad gangen og højst to år frem.