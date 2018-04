Se billedserie Den nye butik på Stejlhøj er over 800 m2, og der kommer til at være ca. 250 stande i butikken. Foto: Kirppu

Loppe-supermarked åbner

Kalundborg - 05. april 2018

Nu får de mange loppe-interesserede mennesker i Kalundborg og omegn en helt ny mulighed for at shoppe løs.

Kirppu-kæden har nemlig meldt sin ankomst og er klar til at åbne butik nummer 10 i rækken. Det sker lørdag d. 21. april kl. 10-17 på Stejlhøj 30 A i Kalundborg.

- Kirppu Kalundborg bliver nabo til jem & fix. Den nye butik er over 800 kvadratmeter og der kommer til at være ca. 250 stande i butikken, oplyser Mia Birkenfeldt, marketingkoordinator i Kirppu. Kirppu er et loppesupermarked og en kæde med nu i alt 10 butikker - de første og de største i Danmark.

- Loppe-supermarkedet er et paradis for dem, som elsker at gå på loppemarkeder og handle brugte varer til en god pris. Året rundt kan man i fred og ro gå rundt i vores store indendørs loppe-supermarked og fine gode varer. Der er priser på alle varerne, så man er fri for at »prutte« om prisen, men vi er helt sikre på, at man altid tager herfra og har gjort en god handel, mener Mia Birkenfeldt.

Hun synes, at Kirppu er det oplagte sted for dem, der gerne vil tjene penge på brugte ting og sager.

- Man kan leje sin helt egen stand og tjene penge til det, man drømmer om. I lejeperioden kan man tjekke sit salg på »Mit Kirppu«, hvilket gør det sjovt at sælge og samtidig kan man se, om man har behøv for køre forbi med flere brugte ting og sager.

Tilbud på standleje

I forbindelse med åbningen vil der være et tilbud på standleje, hvor man kan leje en stand for 100 kr. pr. uge, og man kan leje op til to år og minimum to uger. Til Kirppu betaler man 15 pct. i kommission af de varer, man sælger. Stande til tilbudspris kan reserveres allerede nu på www.kirppu.dk

Opsætning kan ske allerede fra 14. april, så de første brugte ting og sager kan blive solgt på åbningsdagen 21. april.

- Vi serverer fadøl, sodavand og chips på åbningsdagen, og Loppen Louie kommer også på besøg for at dele slikkepinde ud. Der vil også være en konkurrence, hvor man kan vinde gratis standleje, oplyser Mia Birkenfeldt.

Historien om Kirppu

En fredag aften i marts 2012 sad de to indehavere, Morten Bøjland og Claus Andreassen, over en middag og drøftede forskellige forretningskoncepter. I den forbindelse nævnte Morten Bøjland, at han har hørt om et koncept i Finland, som måske kunne være en idé at præsentere i Danmark.

Efter en tur til Finland i april 2012, gik Morten og Claus i gang med udviklingen af Kirppu-konceptet, så det passede til det danske marked, lige fra indretning at butikken, udformning af labels, regler og i det hele taget gennemtænkning af alle mulige og umulige situationer. Efter godt to års forberedelse, åbnede den første Kirppu-butik i Hillerød den 16. august 2014.