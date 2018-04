Den nye butik på Stejlhøj er over 800 m2, og der kommer til at være ca. 250 stande i butikken. Foto: Kirppu

Loppe-supermarked åbner på Stejlhøj

Nu får de mange loppe-interesserede mennesker i Kalundborg og omegn en helt ny mulighed for at shoppe løs.

- Kirppu Kalundborg bliver nabo til jem & fix. Den nye butik er over 800 kvadratmeter og der kommer til at være ca. 250 stande i butikken, oplyser Mia Birkenfeldt, marketingkoordinator i Kirppu. Kirppu er et loppesupermarked og en kæde med nu i alt 10 butikker - de første og de største i Danmark.

- Loppe-supermarkedet er et paradis for dem, som elsker at gå på loppemarkeder og handle brugte varer til en god pris. Året rundt kan man i fred og ro gå rundt i vores store indendørs loppe-supermarked og fine gode varer. Der er priser på alle varerne, så man er fri for at »prutte« om prisen, men vi er helt sikre på, at man altid tager herfra og har gjort en god handel, mener Mia Birkenfeldt.