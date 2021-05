Centerleder Finn Jensen, Loop på Nytorv i Kalundborg, har gjort klar til de medlemmer, der dukker op fredag 7. maj, når Loop genåbner. PR-foto

Loops cirkel åbner igen

Hos Loop Fitness, som er Danmarks næststørste fitness-kæde, er der store smil:

- Ligesom vores mange medlemmer ser vi rigtig meget frem til, at vi igen kan vende tilbage til de gode træningsvaner, som vi også ved er vigtige for danskernes sundhed, siger direktør i Loop Fitness Brian Schneider.

Indehaver af Loop på Nytorv i Kalundborg, Lasse Hansen, har sammen med sine medarbejdere været i gang de seneste dage med at gøre klar til den længe ventede genåbning.

- Når folk ser vi går her og arbejder, så kommer de ind og fortæller, hvor meget de glæder sig til igen at komme i gang med træningen. Og vi glæder os mindst lige så meget til at se vores medlemmer igen, siger Lasse Hansen.

Fredag den 7. maj går det løs.

Allerede inden den seneste nedlukning er der samlet mange gode erfaringer med corona-forholdsregler. Derfor har centrene været helt klar til genåbning siden den dag, de blev lukket ned.

Allerede før nedlukningen var rutinen med afspritning, rengøring, mundbind og afstand kørt helt ind i Loop-centrene og også taget rigtig godt imod af medlemmerne.

- Branchens egne undersøgelser viser, at tiltagene under den seneste åbningsperiode var ganske effektive til at forhindre smitteudbrud i centrene. Der blev sprittet af, holdt afstand og vist hensyn, fortæller Brian Schneider.

- Man kan altså trygt tage ned og træne, når vi åbner igen fredag den 7. maj efter næsten fem måneders lukning, understreger Lasse Hansen.

I første omgang åbner Loop med reducerede åbningstider Kravet om kontrol af gyldigt coronapas og ID er nemlig ikke økonomisk muligt at efterkomme i hele den normale åbningstid i de delvist ubemandede centre.

- Vi vil holde åbent 50 timer hver uge, og som en ændring ved træningen efter vi nu skal se gyldigt coronapas, så skal der ikke længere være en ledig plads mellem dem, der er i gang i cirklen. Det var lidt bøvlet, og det slipper man nu for.

- Og når foreningslivet kan nøjes med at tage stikprøver, når det gælder coronapasset, så tror og håber jeg også, det inden længe kan blive en realitet hos os, siger Lasse Hansen.

Under nedlukningen var træningen i de fysiske rammer hos Loop flyttet over på de sociale medier, hvor bl.a. aktiviteten på Loop's Facebook-sider steg markant. Flere gange ugentligt er der blevet streamet træningspas fra Loop, hvoraf de mest sete har over 20.000 visninger. Og motionisterne har holdt humøret oppe og motivationen ved lige med den digitale træning.

Samtidig har over 3.500 medlemmer deltaget i en bevægelseskampagne i marts og april, hvor de gik 384.405 km, hvilket svarer til afstanden fra Jorden til Månen.

Gode råd til dem, der træner i fitnesscenter:

o Bliv hjemme, hvis du har symptomer, hvis du er sårbar eller pa anden vis i risikogruppen.

o Vask hænder eller sprit af, når du ankommer, skifter aktivitet og forlader centeret.

o Vær opmærksom på retningslinjerne for mundbind.

o Hold afstand

o Host og nys i albuen.

o Desinficer maskiner og redskaber før og efter brug og brug eventuelt handsker.

o Mød op til træning iført rent træningstøj og tag bad derhjemme bagefter.

o Medbring fyldt drikkedunk og håndklæde til at tørre dig af med under træning.

Kilde: DFHO (Dansk Fitness & Helseorganisation)