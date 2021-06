Se billedserie Stafet For Livet-tovholder Pia Madsen, Loop og centerleder Finn Jensen, Loop på Nytorv, glæder sig til både at samle en masse mennesker og efterfølgende en masse penge ind til Kræftens Bekæmpelse 12. juni. Fotos: Jørn Nymand

Loops Fightere klar til ny kamp med stafetten

Kalundborg - 01. juni 2021

De to seneste gange, der har været afviklet Stafet For Livet, hvis hovedformål er at samle penge ind til Kræftens Bekæmpelse, har holdet fra Loop på Nytorv været størst og blandt de største i Kalundborg. Loops Fightere er navnet på det succesrige hold, som igen i år vil forsøge at samle så mange mennesker som muligt, der vil gå for den gode sag lørdag den 12. juni.

Pia Madsen er tovholder på projektet for Loop, og hun kan godt mærke, at coronaen ser ud til at spille ind på både antallet af deltagere og på lysten til at være med som medsponsor for arrangementet.

- Sidste år blev Stafet For Livet aflyst på grund af coronaen, mens vi i 2019 var 93 deltagere. Et fantastisk flot antal, som jeg desværre ikke tror, vi når op på i år, selv om vi naturligvis gerne vil. For det første blev det sent besluttet, at Stafet For Livet kunne gennemføres og for det andet er pandemien stadig medvirkende til at en hel del personer bliver væk, fortæller Pia Madsen.

Hun oplyser videre, at det heller ikke er så nemt at finde sponsorer som tidligere - det er op ad bakke. Mange af de forretningsdrivende har mistet en hel del omsætning under corona-nedlukningen, og det betyder så, at der ikke midler til at støtte de velgørende formål på samme måde som tidligere.

- Vi planlægger og gør hvad vi kan for at Stafet For Livet igen bliver en rigtig god oplevelse for alle, og vi håber, at der frem til den den 12. juni vil komme en masse, som har lyst til at være med, ligesom vi også ser frem til, at mange sponsorer vil dukke op og være med til at støtte det gode formål, siger Pia Madsen.

Hun gør det klart, at hver en krone tæller på dagen, hvor man mindes dem, som man har mistet og fejre livet for dem, der har overlevet.

Som sponsor kan man medvirke ved at donere et beløb per kilometer en deltager går, og så kan man samtidig sætte et maksimumbeløb på sin donation.

Det er lørdag den 12. juni, det går løs. Loops Fightere rejser et telt ved Loop, som bliver udgangspunktet for deltagerne og deres 12 timer lange indsats fra kl. 11-23.

I det tidsrum skal stafetten være undervejs, og til det formål har Pia Madsen lavet tre forskellige ruter på henholdsvis halvanden, tre og fire kilometer, som deltagerne skal gå eller løbe.

Der bliver også sat gang i en grill på Nytorv, hvor der ligeledes er opbakning fra butikkerne på handelstorvet, hvor der vil være attrattive tilbud.

Det er på grund af coronaen, at hold skal være hver for sig i stedet for at gå sammen i Munkesøen, hvor kun styregruppen, fighterne og holdet »Blandede bolsjer« vil være.

Borgmester Martin Damm (V) samt forfatter Arne Notkin holder åbningstalen, som også vil blive vist direkte på Stafet for Livet Kalundborgs facebookside og på storskærmen i Kalundborg Havnepark.

I løbet af dagen bliver der sendt live fra holdene og de forskellige events, som finder sted.

Stafet For Livet-holdene får bragt sandwich fra Kvickly samt en kold anretning aftensmad fra Føtex af styregruppens medlemmer.

Det er hos Kvickly, Føtex og Meny, man kan købe de lysposer, som skal tændes, når mørket falder på.

Tidligere chefpolitiinspektør Per Larsen holder talen ved lysceremonien i Munkesøen, og Pia Madsen overvejer om Loops Fightere netop slutter af i Munkesøen for at deltage i lyscermonien, som er noget ganske særligt.

Overskuddet fra Stafet For Livet Kalundborg går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med forskning, forebyggelse og patientstøtte, og 10 procent går til det lokale arbejde i Kalundborg lokalforening.