Indehaver Lasse Hansen i gang med at shine lokalerne op i Jyderup. Foto: Elisa Hauerbach

Loopcentre shines op i ventetiden

Loop Fitness i Kalundborg og Jyderup har lukket ned mandag den 30.marts på grund af risikoen for smitte med coronavirus.

- Vi kan lige så godt bruge ventetiden på at gøre ekstra rent, male, ordne maskiner og lave småreparationer, siger Finn Jensen, som er daglig leder i Loop Fitness i Kalundborg og i Jyderup.

- Vi sørger selvfølgelig for at holde god afstand til hinanden, mens vi arbejder, og at vaske hænder, fortæller Finn Jensen.