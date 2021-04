Se billedserie Lasse Hansen, indehaver af Loop på Nytorv i Kalundborg og Louise Borup, tovholder hos Trivsel.dk, er gået i samarbejde for endnu bedre at kunne hjælpe unge og ældre der mistrives videre. Fotos: Jørn Nymand

Loop og Trivsel.dk går i samarbejde

Kalundborg - 27. april 2021 kl. 07:41 Kontakt redaktionen

Den lange periode med coronaen har bestemt ikke været noget, som har gavnet trivslen blandt mennesker, og dem der led af mistrivsel inden pandemien kom til landet, har bestemt ikke fået det bedre.

I september sidste år åbnede Trivsel.dk kontor i Kalundborg. Det er en privat sundhedsplatform, som tilbyder pædagogisk og psykologisk rådgivning. Det sundhedsfaglige netværk er sammensat af specialister, der vejleder via undersøgende, forebyggende og behandlende opgaver.

Tovholder for viften af specialister er Louise Borup og hun fortæller, at man hjælper alle - lige fra de helt unge til ældre mennesker - og alle i det sundhedsfaglige netværk, der trækkes på, har stor interesse i menneskers trivsel og kan på den måde hjælp folk videre.

- Og som noget nyt indleder vi nu i maj et samarbejde med Loop, hvor vi låner behandlerlokalet hos Loop, hvor vi kan have vores samtaler med og behandlinger af dem, der har brug for vores hjælp.

Trivsel.dk tilbyder bl.a. motion- og ernæringsvejledning, personlig træning og støtte samt rådgivning om krop og genoptræningsskader - også rygundersøgelser.

Når man kommer til konsultation hos Trivsel.dk taler man bl.a. både om motions- og kostprogrammer, fysioterapi og kiropraktikgenoptræningsplan og vejledning til smertehåndtering.

Medarbejderne hos Trivsel.dk er eksempelvis sundhedsplejersker, psykologer, sagsbehandlere og trænere.

Louise Borup fortæller, at hos Trivsel.dk er det ildsjæle, der er tilknyttet, og man tilbyder forskellige forløbspakker med blandt andet hjælp til håndtering af stress, sundhedstovholderforløb, samtale og terapiforløb, psykologisk udredning, kost og træning, undervisning og hjælp ved sorg og krise.

Lasse Hansen, indehaver Loop på Nytorv i Kalundborg samt Loop i Ringsted, Jyderup, Sorø og Dianalund glæder sig over samarbejdet med Trivsel.dk og ser iøvrigt også meget frem til igen at kunne åbne for de mange medlemmer, som utålmodigt går og venter på at døren ind til træningslokalet på Nytorv bliver åbnet igen.

- Hver gang jeg går rundt og laver noget her i lokalet og når jeg går på gaden, så kommer folk og spørger til, hvornår Loop dåg åbner igen. Folk har brug for at komme i gang igen, det er helt tydeligt, fortæller Lasse Hansen.

Han ser frem til at Loop nu kan blive blive en vigtig brik i bestræbelserne på at hjælpe mennesker til at få en bedre trivsel.

- Og jeg synes også, vi har fine forhold, hvor der trænes i en meget afslappet atmosfære uden spejle på væggen. Her har vi plads til alle.

Også Louise Borups 93-årige far, Ejvind Andersen, glæder sig til igen at kunne til at træne i Loop, fortæller hun.

- Og når vi åbner igen, så er vi klar med en række tilbud til vores medlemmer, så vi sørger for, at de kommer i gang med træningen på en hensigtsmæssig måde. De må nemlig ikke begynde alt for hårdt og skal bestemt ikke sætte så mange kilo på vægtene, som da gjorde før coronaen lukkede for træningen, fortæller Lasse Hansen.