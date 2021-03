Hos Loop Kalundborg er der stor opbakning til at bevæge sig sammen. PR-foto

Loop Kalundborg sætter folk i bevægelse

Kalundborg - 30. marts 2021

Sport og motion - særligt den indendørs af slagsen - har haft trange kår under corona, hvilket betyder, at mange har mistet de gode motionsvaner, de havde før nedlukningen. Dertil kommer, at de restriktioner, vi har levet med det seneste år, også har medført i en stigning i antallet af danskere, der oplever, at deres mentale sundhed er påvirket negativt.

- Den almene folkesundhed er et emne, der ligger Loop Fitness meget på sinde, fortæller adm. direktør i Loop Fitness, Brian Schneider. Under de seneste måneders nedlukning har det derfor været nedslående at følge beretninger fra både vores egne medlemmer og medierne om, hvordan danskernes helbred påvirkes negativt af corona.

På trods af lukkede centre har Loop nu fundet en vej til at gøre noget for de mange danskere, som sidder derhjemme og måske har brug for et lille skub for at komme ud og bevæge sig.

I sidste uge lancerede Loop kampagnen »Vi bevæger os sammen - til Månen på 28 dage«. Målet med kampagnen er at få flest mulige personer ud og gå, løbe eller cykle i perioden indtil 6. april, så de tilsammen kan nå op på 384.405 km., som er afstanden fra Jorden til Månen. Loop opfordrer alle - uanset om man er medlem af Loop eller ej - til at deltage i udfordringen.

- Her lidt over en uge inde i kampagnen har vi allerede over 2.500 danskere med på kampagnen, og sammenlagt har de gået, løbet og cyklet over 70.000 km., fortæller Brian Schneider og fortsætter.

- Vi har lavet en Facebookgruppe »Loop Fitness - Vi bevæger os sammen« til kampagnen, og det giver dagligt smil på læben at følge med i deltagernes billeder og historier og opleve, hvor gode de er til at heppe på hinanden i gruppen.

- Der er i alt tilknyttet 53 deltagere fra Loop Kalundborg, som tilsammen har gået over 2000 km. Det giver faktisk en flot fjerdeplads ud af kædens 131 Loop centre. Der afvikles gå-ture fra Loop på Nytorv ugentligt for at holde motivationen oppe, oplyser centerindehaver Lasse Hansen.

Loop opfordrer alle, der har lyst, til at deltage og blive en del af fællesskabet omkring kampagnen.

- Loop er kendt for et træningsmiljø, hvor vi vægter fællesskabet og den gode stemning højt. Vores centre er nu nedlukkede på tredje måned, men i stedet kan vi så skabe fællesskab og god stemning gennem en aktivitet som denne. På den måde yder vi vores bidrag til folkesundheden, afslutter Brian Schneider.

For at deltage i kampagnen og bidrage til at »nå til Månen« skal man downloade den gratis app Beefit Tracker til sin telefon og tilmelde sig udfordringen i appen.