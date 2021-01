Se billedserie Der kommer snart både et lokalt vaccinationssted og lyntest til Kalundborg Kommune. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Lokalt vaccinationssted og lyntest på vej

Kalundborg - 21. januar 2021 kl. 10:07 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Kalundborg Kommune får et lokalt vaccinationssted, og der bliver også mulighed for at blive vaccineret på Sejerø.

Det oplyste borgmester Martin Damm (V) i går på sin Facebookprofil.

- Det bliver omkring 10. februar, at vaccinationsstedet kommer, fortæller Martin Damm til Nordvestnyt.

Martin Damm har også fået lovning på, at Kalundborg Kommune får lyntest, og det skulle være indenfor et par uger, at det tilbud bliver iværksat, men endnu ved borgmesteren ikke noget konkret.

Derudover har Martin Damm har presset på for at få nogle mere kundevenlige åbningstider i testcentret i Kalundborg, som har åbent mellem 9-15.

- Det er midt i arbejdstiden for mange, og det er ikke alle, som har mulighed for at blive testet i arbejdstiden, siger Martin Damm.

En af de nyeste anbefalinger fra Regeringen er, at folk som møder på en arbejdsplads, skal lade sig teste en gang ugentligt, og derfor er det også nødvendigt, at mulighederne for at blive teste lokalt bliver bedre ifølge borgmesteren.

- Vi har efterspurgt det her længe. Hvis man vil have, at folk skal lade sig masseteste, så skal det også være tilgængeligt for folk. Du får ikke folk til at køre 50 minutter hver vej og stå i kø ved et testcenter en gang om ugen, siger Martin Damm.