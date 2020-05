Se billedserie Slagtermester Jonas Kristensen, Meny og Henriette Ergemann fra Røsnæs Duroc har nu indledt et samarbejde, der betyder, at Meny-kunderne nu kan få lokalt gourmet-grisekød. Foto: Jørn Nymand

Lokalt duroc-gourmetkød hos Meny

Kalundborg - 26. maj 2020 kl. 07:45

Nu får Meny-kunderne et nyt lækkert produkt at se efter både i køledisken og ved den betjente slagterdisk. Det er den lokale Røsnæs duroc gris, som holder sit indtog i madmarkedet.

Bag selskabet Røsnæs Duroc står Ulrik Olsen og Henriette Ergemann, og det er på Lykkensgård Avlscenter på Røsnæs, at duroc grisene opdrættes. Avlscentret har tidligere vundet førstepladsen for deres avl af duroc grisen.

- Det er topkvalitet gourmetkød, også er det oven i købet produceret lokalt, og det smager fantastisk. Den unikke marmorering i kødet gør det saftigt og giver en helt utrolig smag, fortæller slagtermester Jonas Kristensen, Meny. Han glæder sig til at præsentere det nye og saftige produkt for kunderne, og han er helt sikker på, at det bestemt ikke skuffer nogen.

- Vi får grisene slagtet hos Slagteren i Knabstrup, når de vejer omkring 125 kg, og her hænger det efterfølgende i en uge til 10 dage for at krodmodne, hvilket er med til at gøre smagsoplevelsen endnu bedre, fortæller Henriette Ergemann, som er glad for at have fået et samarbejde med Meny og på den måde får gourmetkødet ud til endnu flere lokale kunder.

Efter krodmodningen kommer grisene til Meny, hvor slagterne går i gang med at lave udskæringer til bl.a. nakkekoteletter, spareribs, schnitzler og en del andre produkter samt duroc grillpølser.

- Generelt efterspørger kunderne godt kød, og duroc er simpelthen toppen, siger slagtermesteren

Henriette Ergemann fortæller, at en hel del sommerhusgæster har smagt duroc grisen, og hun glæder sig over, at disse gæster nu kan tage i Meny med de lange åbningstider for at få fat i det eftertragtede kød.

Duroc soen føder ikke så mange grise, som de traditionelle søer. Racen, som er rødbrun og stammer fra USA og Canada, har et lavt forbrug af foder og en høj tilvækst, og det er med til at give kødet en fedtmarmorering, der går hele vejen igennem kødet.