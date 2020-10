Lokalt cideri vinder guld

Ydun Cideri har ikke haft mange fødselsdage, men har allerede præsteret at få international opmærksomhed. Cideriet blev startet i 2018 af Mads Hermann, Emil Petersen og Hans Lybecker, der indgik et samarbejde med Gitte og Jørgen Nielsen, der ejer Tissø Frugtplantage.

- Vores første bryg bestod af 9000 liter og seks varianter. Vi besluttede os for at sende to af dem ind til bedømmelse på International Cider Challenge 2020, fortæller Mads Hermann.