Lokalt beredskab - nu med rygmærker

Kalundborg - 09. marts 2018

Det lokale beredskab på Reersø føler sig godt kørende i øjeblikket.

Sidste år rundede beredskabet 10 år, og for nylig valgte den lille, frivillige kreds af stormflodsvogtere på halvøen at danne en forening for at stå stærkere. Nu har beredskabet også modtaget praktisk tøj og flere sandsække, så man er klar, næste gang himmel og hav står i ét.

På generalforsamlingen i slutningen af januar mødte rigtig mange borgere på Reersø frem for at bakke op om foreningen, og for nuværende har 90 husstande på Reersø meldt sig ind.

- Vi er meget tilfredse med den store opbakning, og det er utrolig glædeligt, at så mange har meldt sig til at bidrage på hver sin vis under en stormflod. Det manifesterer, at vi er her og gør os i stand til at være klar, når der sker noget, siger formand Ole Nielsen, der med sin egen fortid i civilforsvaret har erfaring at bygge på og derfor også har fået rollen som leder og koordinator af kommandocentralen i Reersøhuset under en stormflod.

Det lokale beredskab har længe efterspurgt ordentligt udstyr, og der er man nu nået et godt skridt på vejen.

Fra Kalundborg Kommune har man nemlig modtaget 1000 ekstra nye sandsække til at supplere de omkring 600 sække op, som man havde i forvejen, men som efter 10 års brug er slidte.

Samtidig har den lokale virksomhed Musholm sponsoreret arbejdsjakker med synlige reflekser og logoer på ryggen til holdet af folk, der rykker ud, når stormfloden står for døren.

- Det er jo både vådt og koldt, når vi står i en situation, så derfor er det en stor hjælp at få støtte af Musholm, så vi kan få noget ordentlig beklædning. Det skal de have stort og pænt tak for, siger formanden om virksomheden, der også lægger gaffeltruck til, når der skal køres sandsække ud til berørte huse.

I dag har de frivillige på Reersø dog fået et velfungerende samarbejde med Vestsjællands Brandvæsen, som stiller med en deling af køretøjer og mandskab, når der anmodes om assistance i tide.

- Det er noget, vi har presset meget på for at få til at fungere, og den hjælp sætter vi stor pris på. Det viser, at vi bliver taget alvorligt, siger Ole Nielsen.