Bevægelsesparken, legepladsanlæg til godt en million kroner, fungerer perfekt.

Lokalråd bag ide om en konference

Kalundborg - 13. december 2017 kl. 21:04 Af Bjarne Robdrup

Udvikling er vigtig. Men det er også vigtigt, at tanker om og ønsker for lokal udvikling tager udgangspunkt i, at opbakningen er så bred som mulig.

Det er baggrunden for et forslag, som er vokset ud af kredsen bag Høng Lokalråd.

- Vi ser gerne afholdelse af en Høng-konference. Lokalrådet vil derfor undersøge, om der er interesse for at invitere foreninger, erhvervsfolk, politikere og andre interesserede til en sådan konference, hvis omdrejningspunkt skal handle om udvikling indenfor bosætning, erhverv og fritid i Høngområdet, siger formanden for lokalrådet, Niels Erik Danielsen.

Om en sådan konference skal finde sted, afhænger selvsagt af opbakningen. Af samme grund er der ikke konkrete planer om en dato.

I sit seneste møde blev der udtrykt glæde over, at der er kommet smart lys på Antennestien, et ønske fra lokalrådet.

Og så er der etableret et nyt bænkebræt i stedet for det, der var gået i stykker, i Bevægelsesparken bag Høng Bibliotek. Ligeledes er der hjemskaffet en ny grill i Bevægelsesparken.

Niels Erik Danielsen konstaterer også, at Bevægelsesparken er blevet tilset af Landbrugsstyrelsen, LAG:

- Nogle få af de projekter, LAG støtter (LAG er en tilskudsordning, der er en del af det danske Landdistriktsprogram), udvælges til eftersyn. Det var så blevet Bevægelsesparken, men de kunne se, at pengene var brugt godt og at Bevægelsesparken fungerer, konstaterer lokalrådets formand.

Lokalrådet lægger ikke skjul på, at rådet gerne ser en springhal i forbindelse med det 45 millioner kroner dyre kultur- og bevægelsesbyggeri ved Høng-hallen.

