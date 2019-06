Se billedserie Jonas Henriksen, formand for Lokalrådet for Gørlev og Omegn: - Vi forstår godt kommunen, men det er jo ikke fyldestgørende bare at fraråde folk at bade ved Bjerge Sydstrand. Privatfoto

Lokalråd: - Oplys om årsagen

Kalundborg - 18. juni 2019 kl. 11:45 Af Bjarne Robdrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

MILJØ: Lokalråd mener, at Kalundborg Kommune skræmmer borgere væk ved ikke at fortælle, at badevand ved Bjerge reelt er fremragende.

- Vi forstår godt, at kommunen skal forholde sig til EUs direktiv. Men det her er ikke godt nok. Det er vores opfattelse, at Kalundborg Kommune skræmmer folk væk fra Bjerge Sydstrand ved ikke at give fyldestgørende information om badevandskvaliteten.

Det siger formanden for Lokalrådet for Gørlev og Omegn, Jonas Henriksen i et opslag på rådets hjemmeside. Og til avisen uddyber han:

- Kommunen skriver jo, at badevandet er af ringe kvalitet og at badning derfor frarådes... Men de glemmer at fortælle, hvorfor de har ophængt denne advarsel. Det er jo ikke, fordi kvaliteten af badevandet er dårlig - det er derimod et påbud fra EU på baggrund af målinger fra tidligere år (2018, red.). Badevandet er således ikke forurenet ifølge kommunens seneste målinger.

På baggrund af sagen har Jonas Henriksen og lokalrådet udarbejdet et skilt, der fortæller, hvorfor kommunen fraråder badning - og om baggrunden herfor.

- Vi anbefaler Kalundborg Kommune at sætte vores op sammen med deres advarsler. Så er der en sammenhængskraft i tingene, og så kan badende selv træffe beslutning om på et reelt grundlag, om de gerne vil bade ved Brovejen eller finde et andet sted, siger Jonas Henriksen.

På spørgsmålet, om han har modtaget en reaktion fra kommunen, svarer han bekræftende:

- Jo, det har vi. Miljøsagsbehandler Pernille Weber har foreløbigt meddelt, at man vil overveje vores forslag. Jeg håber da, at kommunen gør brug af det. Kommunen har ikke gjort noget forkert og er forpligtet til at oplyse om EU-reglerne på området. Men det skader jo ikke at give borgerne den fulde information, vel?