Lokalråd: Op mod 800 ton tang skal fjernes

Kalundborg - 23. juli 2019

Offentlig kontra privat strand, kommunal opgave eller privat; lugtgener, turisme, arbejdplads og indtægter. Tang ved Bjerge Sydstrand er et varmt emne på facebook i disse dage.

Det er en enorm opgave, men den skal løses, hvis vi skal videre.

Det siger formanden for Gørlev og Omegns Lokalråd, Jonas Henriksen, med henvisning til, at der skal fjernes skønsmæssigt mellem 600 og 800 ton tang fra Bjerge Sydstrand.

Debatten om tang, lugtgener og strandliv raser på facebook, hvor lokalrådets hjemmeside senest har været præget af en debat, hvor Kalundborg Kommune som udgangspunkt afviser at betale for at få tangen fjernet. Blandt andet, siger borgmester Martin Damm (V) fordi man ikke er sikre på, hvorvidt det er lovligt at fjerne tangen for skatteborgernes penge.

Jonas Henriksen henviser til, at borgmester Martin Dam i dialogen på facebook har skrevet, at han er til rådighed efter ferien med henblik på et møde om sagen. Et møde, der allerede er stillet i udsigt af formanden for teknik og miljøudvalget, Jakob Beck Jensen (V).

- Vi har i lokalrådet nogle helt konkrete forslag til, hvordan vi slipper af med tangen. Hvad disse forslag indeholder, ønsker vi ikke at offentliggøre før det berammede møde med kommunen, siger Jonas Henriksen.

Han fortsætter:

- Der er flere overskrifter på denne sag. Dels den enorme mængde af tang, dels, hvordan vi finder en løsning på at slippe af med tangen. Det handler naturligvis også om økonomi, siger han.

I den heftige debat på facebook anfører borgmester Martin Damm blandt andet, at »en kommune må rydde tang på offentlige strande. Det kan man vælge at prioritere i forhold til andre kommunale opgaver såsom børnepasning, folkeskole, ældrepleje mv«.

Martin Damm fortsætter:

- En kommune må ikke tilgodese en bestemt gruppe private lodsejere grundet lugt fra tang. Et sådant tilbud skal gives til alle (og så er jeg ikke en gang sikker på det er legalt). Her er det så, at vi har godt 160 km kyststrækning at se efter. Derimod må en gruppe lodsejere gerne indføre en service, der kommer dem selv til gode. Det sker for eksempel også, når den samme gruppe lodsejere betaler i fællesskab til vedligeholdelse og snerydning af deres private fællesveje, opsætning af badebroer og tilsvarende, siger Martin Damm.

Lokalrådet svarer, at »det er bemærkelsesværdigt, at strandrensning så kan lade sig gøre i både Slagelse Kommune og Odsherred Kommune samt mange andre kommuner landet over - hvis det altså ikke er lovligt«.

Martin Damm: - Det er fuldt lovligt på kommunale strande (her er kommunen lodsejer), men du må ikke bare rydde strande for en bestemt gruppe private lodsejere, konstaterer borgmesteren.

En af de aktive borgere i debatten, Brian Trebbien, der selv har sommerhus ved Bjerge Sydstrand, peger på de turistmæssige konsekvenser, der også inddrages flittigt i kommentarfeltet:

- Slagelse kommune har 217 km kyststrækning, men de kan godt holde deres strande pæne. Og flere af de tyske turister, jeg har snakket med ved Bjerge Sydstrand, siger, at de ikke kommer igen næste år.

Lokalrådet for Gørlev om omegn: - Det her handler ikke kun om sommerhusejerne, men i lige så høj grad om området omkring. Hvis et sommerhus er lejet ud i hele sommerperioden, bruger gæsterne cirka 150.000 kroner på besøg i turistattraktioner, restauranter og lokal handel. De mange hundrede tons tang betyder, at sommerhusene ikke kan lejes ud og området går derfor glip af en enorm indtægt, arbejdspladser og tilsvarende. Så nej, det her handler ikke kun om de enkelte sommerhusejere.