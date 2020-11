Raklev og Omegns Lokalråd vil forbedre Saltbæk Strand med nyt toilet, bålhytte og to sheltere. Få det fikset-puljen har støttet projektet med 413.000 kroner. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Lokale vil gøre strand til »tingsted« med bålhytte og sheltere

Kalundborg - 12. november 2020 kl. 15:23 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen

Det vækker glæde i Raklev og Omegns Lokalråd, at landdistrikternes Få det fikset-pulje har bevilget 413.000 kroner til et projekt på Salbæk Strand, der omfatter nyt toilet, bålhytte og to sheltere.

- Vi er glade og godt tilfredse med, at vi endelig kan få gang i det dernede og få lavet en samlingsplads for hele lokalområdet, siger Nils Overgaard der er kontaktperson for arbejdsgruppen under lokalrådet.

Projektet bygger, ifølge ansøgningen, på en samlet forbedring af Saltbæk Strand, som man vil gøre til en form for »Tingsted« for Raklev Landdistrikt, hvor borgerne fra Kallerup, Vollerup, Brokkebjerg, Illerup, Saltbæk og Svenstrup kan mødes og have hyggeligt samvær.

Også Kajakroere på vej til Røsnæs fra øst og vandrere i området vil kunne få glæde af stedet.

Ønsket er desuden, at badebroen på stranden på sigt fornyes med handicapadgang til bro og strand.

I denne omgang er det dog kun toilet, shelter og bålhytte, der er i spil, og Niels Overgaard fortæller, at den godkendelse, der er kommet fra landdistriktsudvalget, skal behandles på et bestyrelsesmøde i lokalrådet den 19. november, hvor den egentlige udførelse af projektet kommer til at blive fastlagt.

Bevillingen er nemlig givet under forudsætning af, at arbejdsgruppen indhenter de nødvendige tilladelser fra blandt andre Kystdirektoratet og Kalundborg Kommune, og at projektet tilpasses tilladelserne inden den 1. april.

Bevillingen forudsætter også, at kommunen og lokalrådet bliver enige om en driftsaftale, så kommunen ikke bliver pålagt yderligere udgifter til vedligehold og drift.

Ifølge ansøgningen findes der allerede et »uhumsk« og »utidssvarende« toilet på stranden, som man nu ønsker at udskifte med en toiletbygning med handicapadgang, el, kloak og rindende vand. Kloakeringen skal laves med en nedgravet tank, hvor vand og el kan trækkes fra Gåsevænget i umiddelbar nærhed.

I forbindelse med den nye toiletbygning, der er vurderet til at koste 306.500 kroner, vil der være løbende udgifter til el, tømning af kloaktank, rengøring og vedligehold af bygningen, ligesom der løbende vil være udgifter til vedligehold af shelter og bålhytte.

Ifølge ansøgningen forventer arbejdsgruppen at kunne lave en aftale, hvor Kalundborg Kommune overtager drift og vedligehold af de nye faciliteter, ligesom på andre kommunale strande.

Hvis alt flasker sig, er tanken, at den nye shelterplads med toilet kan indvies i begyndelsen af maj.