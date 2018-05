Se billedserie Der blev kigget nøje på egetræerne trækroner i forhold til hvilke der kunne se flottest ud i det det ny pandaland. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Lokale trætoppe til pandaer i Zoo Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lokale trætoppe til pandaer i Zoo

Kalundborg - 23. maj 2018 kl. 20:38 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mineslund på Asnæs er især kendt for sine økologiske tyrekalve, men snart kan gårdejer Eirik Vinsand også bryste sig af at have leveret klatretræer fra hans miljøcertificerede skov til de kommende to pandaer i København Zoo.

I skoven bag staldene på Minelund står der nogle store og gamle egetræer, som er udset til at skulle stå eller lægge i det nye pandaland, som bliver bygget der hvor det gamle elefanthus var i København Zoo.

Morten Brændholt er regionschef i HedeDanmark, og det er HedeDanmarks anlægsafdeling, som er ved at bygge det nye pandaland. Jan Erland Pedersen er HedeDanmarks projektleder for byggeriet, og han har lige været i Kina for at kigge på sten til anlægget.

Tirsdag eftermiddag skulle de vise træer frem for dyrepasser Rasmus Bak Pedersen og divisionschef Lars Holse fra København Zoo og Jakob Sandell, landskabsarkitekt fra Schønherr, som designer anlægget.

Morten Brændholt havde forhånd udset hvilke træer, som kunne være oplagte.

I alt skule der findes fem egekroner, som skulle stå op i en holder ligesom et juletræ og fire træer, som skal lægge ned.

- Det er ret fedt det træ, sagde Lars Holse anerkendede til det 300 år gamle egetræ, og Morten Brændholt kunne spraymale det første orange kryds.

- Træet må gerne gå otte meter op. Det er fedt for publikum, men det mest for pandaens skyld, sagde dyrepasser Rasmus Bak Pedersen.

Han fortalte, at pandaer er gode til at klatre i træer, og godt kan lide at få en lur i trætoppene.

Egetræet har en god holdbarhed, fordi det indeholder meget garvesyre, og derfor er det velegnet til at bruge som klatretræer.