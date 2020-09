Lokale smittetal overskrider nu bekymringsgrænsen

Grænsen betyder, at man holder særligt øje med kommuner, hvor der i løbet af en uge har været mere end 20 smittede per 100.000 indbyggere. Og med 20,7 smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge er Kalundborg lige akkurat kommet med på listen.

Som følge af udviklingen har kommunens direktion fået et opkald fra Styrelsen for Patientsikkerhed, der følger udviklingen tæt

- Tallene giver ikke anledning til, at Styrelsen for Patientsikkerhed kræver særlige handlinger fra Kalundborg - og da vi følger anvisningerne derfra en til en, så foretager vi os ikke yderligere på nuværende tidspunkt, oplyser direktør i Kalundborg Kommune Søren Ole Sørensen.

Søren Ole Sørensen kan også oplyse, at man som følge af det øgede smittetryk på landsplan har valgt at aflyse en række støre arrangementer.

- Vi har for eksempel aflyst Frivillig Fredag, fordi det samler for mange mennesker, og vi kommer heller ikke til at holde julefrokost for kommunens ansatte, siger direktøren.