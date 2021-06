Se billedserie Det kuperede og udyrkede areal overfor Jernholtparken skal være et nyt naturområde.

Lokale kræfter skaber nyt naturområde

Kalundborg - 08. juni 2021 kl. 05:45 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen

Lokale initiativtagere har henvendt sig til Kalundborg Kommune med et forslag om etablering af et naturområde i Kalundborg by. Det er tanken, at området skal etableres og drives via fonde og frivillige lokale kræfter.

Administrationen har været i dialog med initiativtagerne om udpegning af et egnet område, og der skal nu træffes beslutning om, at der kan arbejdes videre med projektet, og at kommunen kan stille et konkret areal til rådighed for projektet.

De lokale kræfter og kommunen har fundet frem til, at det nye naturområde kan etableres på et areal nord for Jernholtparken, og på sit seneste møde bakkede Teknik- og Miljøudvalget op om planerne, oplyser udvalgsformand Jakob Beck Jensen (V).

- Projektet er spændende og, at det falder fint i tråd med kommunens ønske om at være grøn og vild, siger udvalgsformanden.

Fra initiativtagersiden oplyser Flemming Larsen fra Lions Kalundborg og Keld Haapanen fra Kalundborg Brugsforening, at det udyrkede areal, der er beliggende over for plejecenter Jernholtparken, er beliggende i et tæt udbygget parcelhuskvarter. Her er der behov for et rekreativt område. Området er meget kuperet og med mange forskellige jordtyper, og derfor er der muligheder for at lave et spændende naturområde.

- Vi er enige om, at det ikke skal være en massiv skov, men en mosaik af overdrev, skov, enkeltstående træer. Plantning af træer vil fortrinsvis foregå ved, at der skaffes fondsmidler og især lokale donationer, fortæller Flemming Larsen og Keld Haapanen.

Skolekirketjenesten vil stå for plantning af træer i forbindelse med undervisningen.

- Vi ser det som en proces, hvor lokalbefolkningen skal involveres, da der bor mange i det område. Og vi er meget glade for den opbakning, der er fra Kalundborg Kommune, oplyser Flemming Larsen og Keld Haapanen, som håber på et møde om projektet ude i området efter sommerferien, og at der kan påbegyndes plantning sidst på efteråret 2021.

Chefen for Vej, Ejendom havde indstillet, at det konkrete, udpegede areal stilles til rådighed for etablering af et nyt naturområde, der etableres og drives via fonde og frivillige lokale kræfter. Det godkendte udvalget.