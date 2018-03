Lokale katolikker i glæde: Lukning udsat mindst et år

Der er glæde blandt katolikkerne i Kalundborg, efter at den katolske biskop i Danmark, Czeslaw Kozon, i et brev til menigheden har meddelt, at det biskoppelige råd i Danmark har besluttet, at »en eventuel nedlæggelse af menigheden tidligst kan komme på tale den 1. januar 2020«. Rådet havde ellers meddelt Kalundborg, at kirke og ejendom på Lundemarken 15 skulle sælges og menigheden lukkes senest ved udgangen af 2018.

Baggrunden for den nye beslutning, der giver menigheden i Kalundborg mindst et år mere til at styrke sine positioner - trods »barske økonomiske og personalemæssige vilkår, som ikke kan benægtes«, som biskoppen anfører - er en anerkendelse af stor vilje og indsats lokalt for at styrke menigheden, som tæller omkring 135 medlemmer og således blot er halvt så stor som krævet.

Pisk over nakken

- Efter over for biskoppen at have nægtet at tage imod lukkeordren og ydermere have planlagt klage til Rom, såfremt han opretholdt sin bestemmelse, er det naturligvis klart, at der ved brevets modtagelse herskede lettelse og stor glæde hos os alle. Men meddelelsens bemærkning om, at lukningen er udsat, men ikke »taget af bordet«, har efterfølgende medført en fornyet henvendelse til biskoppen fra det ny menighedsråd om, at vi ikke agter at være menighed med pisk over nakken, og at vi, hvis menigheden ved indgangen til 2019 stadig er så sammentømret og ressourcefyldt, som den er det i dag, på ny vil nægte at følge en eventuel nedlæggelsesordre, siger Mirjam Sarp.