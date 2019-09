Sidste år satte Nulle & Verdensorkestret gang i Vesterlunden, hvor både ældre og et par klasser fra Firhøjskolen oplevede koncerten. Foto: Per Christensen Foto: Per Buurgaard Christensen

Lokale ildsjæle sætter gang i Vesterlunden

Kalundborg - 12. september 2019 kl. 19:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Aktivitetshuset Vesterlunden i Snertinge er det nyeste skud på stammen af frivilligt drevne aktivitetscentre i Kalundborg Kommune. I forvejen driver frivillige aktivitetscentre i Kalundborg, Svebølle, Rørby og Kirke Helsinge, og nu er det Snertinges tur. Aktivitetscentret indvies 19. september.

Frivilligt drevne aktivitetscentre er kendetegnet ved, at kommunen stiller lokalerne til rådighed, og brugerne fylder dem ud med de aktiviteter, som de har lyst til. Det er for eksempel stolemotion, kortspil, håndarbejde, foredrag, kor, krolf, IT-undervisning, fælles gåtur med efterfølgende kaffe og meget mere.

- De fire eksisterende aktivitetscentre er en succes, og brugerne af husene er glade for at have et levende mødested, de selv kan fylde med forskellige aktiviteter, oplyser frivillighedskonsulent Susanne Bach Rasmussen, Kalundborg Kommune

Der er allerede i dag mange aktiviteter på Vesterlunden, men med stiftelsen af foreningen Aktivitetshuset Vesterlunden er målet at få endnu flere aktiviteter i huset. Den frivillige forening bag Aktivitetshuset Vesterlunden håber meget på, at flere borgere fra Snertinge og omegn vil få øjnene op for de mange gode aktiviteter, der er i huset, samt at der er nogle gode lokaler til at lave endnu flere aktiviteter.

De rigtig gode lokaler i Aktivitetshuset Vesterlunden giver mange muligheder for interesserede brugere: Der er et stort samlingsrum, hvor der bl.a. allerede afholdes banko, fællesspisning og folkedans. Derudover er der et træningslokale, større mødelokale og et IT-undervisningslokale.

Aktivitetshuset Vesterlunden er for alle - på tværs af alder og interesser, så har man tid og lyst til at deltage eller arrangere aktiviteter i huset, så er man mere end velkommen.

- Det kan også være, at din forening har brug for et lokale til at holde et bestyrelsesmøde i. Hvis der er ledigt på Vesterlunden, så er I velkomne. Kom og hør nærmere til åbent hus-arrangementet eller kontakt bestyrelsen, opfordrer Susanne Bach Rasmussen.

Ældre- og Sundhedsudvalget i Kalundborg kommune har besluttet, at lokalerne i de frivillige aktivitetscentre primært skal benyttes til aktiviteter for seniorer, men at andre foreninger og grupper også har mulighed for at benytte lokalerne, når de er ledige.

Formand for Ældre- og Sundhedsudvalget Peter Jacobsen glæder sig til indvielsen 19. september.

- Vi er meget glade for, at de lokale ildsjæle i Snertinge har været med til at stifte foreningen Aktivitetshuset Vesterlunden. Det er fantastisk, at vi gennem samarbejde og lokalt engagement kan udnytte kommunens lokaler. Vi ved, at netværk og socialt samvær er godt for vores sundhed. Så hvis vi kan skabe et mødested for alle interesserede i Snertinge og omegn, så er vi kommet langt, siger Peter Jacobsen.

Til indvielsen byder de frivillige på gratis pølser og brød samt drikkevarer fra kl. 15-17.30. Der vil være forskellige aktiviteter i huset, der viser lidt af det, der allerede sker i lokalerne. Bestyrelsen viser lokalerne frem, og der er mulighed for at komme med ideer til aktiviteter eller fortælle hvilke ting, man er interesseret i at være med til.