Se billedserie Minna Skytte, formand for Red Barnet Kalundborg modtog Frivilligprisen 2020. Foto: Eva Lyng Johansen

Lokale ildsjæle blev hædret

Kalundborg - 24. september 2021 kl. 17:39 Kontakt redaktionen

Minna Skytte, formand for Red Barnet Kalundborg, modtog frivilligprisen 2020, mens Medborgerhusets Støttegruppe fik Frivilligprisen 2021, da Kalundborg Kommune fredag eftermiddag tog revanche efter at have måtte aflyse sidste års Frivillig Fredag.

Efter et års ufrivillig pause genoptog Kalundborg Kommune fredag traditionen med at holde Frivillig Fredag, et arrangement som blev skabt som en anerkendelse og et skulderklap til ildsjæle fra hele kommunen, der yder en indsats indenfor det sociale område.

På Frivillig Fredag uddeles Frivilligprisen, der gives til en person eller gruppe, der har gjort sig bemærket ved en ekstraordinær indsats indenfor det frivillige sociale område.

Prisen er blevet uddelt siden 2013 og er i årene siden da gået til så forskellige modtager som Datastuen i Høng, Vågekonerne, Hera Døtrene og Cykling uden alder for blot at nævne nogle stykker-

Fredag blev der helt ekstraordinært uddelt ikke en men to frivilligpriser. På grund af aflysningen sidste år kunne modtageren af 2020 prisen nemlig først officielt for overrakt sin pris i år, hvorfor man havde valgt at slå uddelingen sammen.

- Vedkommende har et hjerte der brænder for børn og børns trivsel -lige her i vores eget lokalområde, og er en kæmpe ildsjæl på børnenes vegne, fordi hun ved, at en god og tryg barndom danner basis for et godt voksenliv, sagde formand for indstillingsudvalget Peter Jacobsen, inden han afslørede at modtageren var Minna Skytte, der er formand for Red Barnet i Kalundborg.

Peter Jacobsen fremhævede blandt andet Minna Skytte og Red Barnet arbejde med at sende økonomisk dårligt stillede børn og unge på sommerlejr, samt den store indsats Minna Skytte havde lagt i at få etableret kommunens Fritidskonto, et tilbud som indtil videre har hjulpet mere end 650 børn med at komme til sport, spejder, musik og andre fritidsaktiviteter på lige fod med deres kammerater.

Derefter kom turen til årets prismodtager. Denne gang gik prisen ikke til en enkeltperson, men til en lokal forening.

- De gør utrolig meget for mange borgere i Kalundborg. De gør det dagligt og de gør det også juleaften, sagde Peter Jacobsen, der fortsatte:

- De er fantastiske til at være til stede og have tid til en snak. Deres gode humør forplanter sig til deres omgivelser. De samler ind og forærer videre til dem der trænger. De arrangerer stort og småt - det kan være ture ud af huset, hyggeaftner, strikkeklub, loppemarked og mange andre aktiviteter i deres hus i Bredgade.

Herefter var der ikke mange af de fremmødte som var i tvivl om, at modtageren af Frivilligprisen 2021 var Medborgerhusets Støttegruppe.

Peter Jacobsen læste op af de rosende ord fra indstillingen til Frivilligprisen.

- Medborgerhuset ville slet ikke være Medborgerhuset uden jer i Støttegruppen. I stiller op, har hjertet med og får arrangementer til at glide med jeres gå-på-lyst og gode humør. I kører ud med mad, finder en vinterjakke i den rette størrelse, pakker og uddeler julekurve og gennemføre ture, lød det blandt andet.

Med begge priser fulgte en buket blomster, et diplom samt 3.000 kroner som de to foreninger hver især kunne bruge på deres aktiviteter.

Efter prisoverrækkelsen var der foredrag med Karen-Marie Lillelund om humor som værktøj til arbejdsglæde, inden dagen sluttede af med buffet.