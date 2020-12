Lokale erhvervsfolk sprintede i en god sags tjeneste

Otte lokale erhvervsfolk trampede lørdag løs på hver deres spinningscykel på Solskinspladsen til fordel for KGB?s fodbold-ungdom. Her ses fra højre Tonny Calver fra Meny, Thomas Aunsbak fra Multi-Tech, Bo Jensen fra KGB, Kim Thyge fra Raklevsmedene, Monica Jackson fra Dragsholm Sparekasse og Mathias Lykke fra Hans Frederiksen A/S.

Foto: Mie Neel