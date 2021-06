Se billedserie Hollywoods berømte Walk of Fame var inspirationskilden til Kalundborg-udgaven Walkk on Fame.

Lokale berømtheder får deres egen flise

Kalundborg - 30. juni 2021 kl. 12:01 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Hvem mon får æren af at komme på den første flise?

Det løftes sløret først for, når flisen afsløres. En flise med messingplade med navn, lagt på Solskinspladsen på Kalundborgs gågade.

Det sker torsdag den 29. juli klokken 11.15 - et kvarter efter, at årets byfest åbnes.

Kalundborg får nu en »Walk on Fame« - direkte oversat: Gå på berømtheder...

Inspirationen kommer fra Hollywoods berømte Walk of Fame - i Kalundborg ændret med et enkelt bogstav, så ordet of bliver til on.

Planen er, at der hvert år under byfesten skal afsløres en ny flise.

Borgmester Martin Damm vil afsløre den første flise, og selv om det er hemmeligt, hvem der får sit navn på æresflisen, så er der her et lille hint. Det kommer fra citychef Svend-Erik Kristensen fra handelsforeningen Vores Kalundborg:

- En person, som Kalundborgs byfest identificerer sig med, og som er et symbol på festlighederne.

Det tip vil nok få en og anden til at gætte rigtigt.

Det er ejendomsmægler Iben C. Nielsen, indehaver af Home i Kalundborg, der har fået idéen og sammen med Svend-Erik Kristensen udviklet den.

I fremtiden vil borgerne blive involveret i, hvem der skal have deres egen flise og æres.

- Vi vil nogle måneder før hver byfest invitere borgerne til at komme med forslag. En jury bestående af repræsentanter for Home, Sjællandske Medier, Vores Kalundborg, Tv-Kalundborg og Kalundborg Turistforening vil så udvælge fem af forslagene og udskrive en konkurrence, så alle kan stemme.

Der kan foreslås både nulevende og afdøde personer. Det kan være en ildsjæl, en berømthed - eller for den sags skyld en virksomhed, fortæller citychefen.

Og da Solskinspladsen har flere hundrede fliser, vil der ikke blive mangel på muligheder for at fortsætte traditionen langt ud i fremtiden.

Udgifterne i forbindelse med aktiviteten står Kalundborg Kommune, Vores Kalundborg, Home og Sjællandske Medier for, og H.R.S. Rustfri Stål i Kalundborg vil kvit og frit sørge for arbejdet med den messingplade, der skal monteres på flisen.

- Jeg spurgte, om de kunne løse opgaven for os. De fangede idéen og sagde, de gerne ville bidrage til aktiviteten og sendte os en kontrakt, der siger, at aftalen gælder »de næste 20-30 år«. Det kan da kaldes opbakning, siger Brian Sønder Andersen, formand for Vores Kalundborg.

- Svend-Erik Kristensen greb idéen, straks jeg luftede den for ham. Det er jeg glad for. Jeg er overbevist om, at det på én gang bliver en sjov aktivitetet, et trækplaster for Kalundborg og et klap på skulderen til dem, der foreslås, siger Iben C. Nielsen.