Lokale SF-kandidater til folketing og region på plads

KALUNDBORG: SF Kalundborg har valgt kandidater til Folketing og regionsrådet. Det er sket på partiets generalforsamling, som fandt sted online - med et pænt »fremmøde«, siger formanden siden 2016, Kristina Püschl.

Helt som forventet blev Kristina Püschl genvalgt på formandsposten. Foreningens bestyrelse fik ny kasserer, Rune Halskov, og består nu foruden Kristina Püschl af næstformand Jonas Ghiyati, kasserer Rune Halskov, sekretær Jens Rasmussen og Per Ravnborg.

- Der er optimisme i foreningen forud for kommunalvalget til november, hvor forventningen er, at kommunalvalget vil handle om et stærkere politisk fokus på den kommunale velfærd og den grønne dagsorden, siger Kristina Püschl.