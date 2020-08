Lokal opbakning til ny legeplads i Snertinge

Fremmødet overgik alle forventninger, da borgerne i Snertinge på et borgermøde under åben himmel, skulle beslutte hvordan man skulle bruge de 500.000 kroner, som der er afsat på Få det fikset-puljen til byen.

Aktionsgruppen ønsker desuden at arbejde videre med at udvikle området. Næste skridt bliver at få skaffet penge til at få opstillet nogle bænke nær legepladsen.