Se billedserie Hunden Bina er 42-årige Anders Vangaards tro følgesvend hjemme på det nedlagte landbrug ved Løve. Han har desuden pilotcertifikat og sin egen lille landingsbane i baghaven, så en fremtidig date kan foregå med luft under vingerne. Foto: Blu

Lokal landmand søger kærlighed i tv-program

Kalundborg - 06. april 2018 kl. 06:30 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nogle kvinder længes efter at møde en dedikeret dyreven med benene solidt plantet i den nærmeste plovfure.

Og nu er chancen der simpelthen for et stævnemøde med prinsen på den grønne John Deere, for den lokale landmand Anders Vanggaard, der bor på den fædrene gård mellem Løve og Mullerup, har meldt sig til datingprogrammet »Landmand søger kærlighed«, der løber over skærmen på TV2 til efteråret.

Anders Vanggaard har været alene på gården, siden hans sidste længerevarende forhold til en gammel klassekammerat fra Landbrugsskolen sluttede for godt fire år siden. Han har nu meldt sig til programmet for at finde en kæreste, der gerne må være hans totale modsætning, og som kan lære ham nye og anderledes ting.

- Jeg vil gerne finde en, der kan slæbe mig ud. Jeg er ikke så god til at komme afsted alene. Jeg synes, det er ekstremt pinligt at gå i biografen alene i hvert fald, siger han.

Hans erfaringer med datinglivet er ikke så store.

- Nogle gange har jeg da været ude for at tænke »hov, hun smilede da lige til mig, hende der«, men så opdagede man lige, at det var ham bagved, hun smilede til, siger Anders Vanggaard, som ifølge ham selv har svært ved at tage det første skridt.

- Grunden til, at jeg har været single i snart fem år er jo nok, at det gik lidt ud over min selvtillid, siger landmanden, der dog er opsat på at mande sig op og glæder sig til at læse alle de breve, der forhåbentlig bliver sendt ind fra kvinder over hele landet.

- Nu skal den bare have fuld skrald til sommer, og så håber jeg, at den eneste ene også er derude for mig, siger han.

Den lokale landmand går i sin fritid blandt andet op i jagt og naturoplevelser, og så har han pilotcertifikat til et lille fly. Naturen nyder han også på sin arbejdsplads Kruuseminde Gods.

- Jeg kan godt lide at være landmand, fordi det er et alsidigt arbejde. Og så er jeg et udensørsmenneske. Der hvor jeg arbejder, kører vi med en fantastisk udsigt ud over vandet, siger han.

Hvis man sidder derude og godt kunne tænke sig at møde Anders Vanggaard, så kan man skrive et brev til ham gennem produktionsselskabet Blu, der producerer tv-programmet. Det gøres på mailadressen landmand@blu.dk.