Allikelund Gymnasium har ikke nogen HHX-uddannelse til næste skoleår. Foto: Eva Lyng Johansen Foto: Foto: Eva Lyng Johansen

Lokal handelsuddannelse skal have en genstart

Kalundborg - 13. juni 2019 kl. 13:30 Af Thomas Rye

Det er trange tider for handelsuddannelsen HHX på Allikelund Gymnasium i Kalundborg. Kun fire elever var skrevet op til start på HHX i 1.g dette skoleår, og det var for få elever til at man på Allikelund Gymnasium mente man kunne skabe et forsvarligt studiemiljø. Eleverne fik derfor tilbudt i stedet at tage deres uddannelse på Slotshaven Gymnasium i Holbæk. Situationen ser ud til at gentage sig efter sommerferien, hvor kun seks elever har søgt om optagelse på HHX uddannelsen, og da Allikelund Gymnasium samtidig har valgt at flytte de syv elever, som læser HHX på 2.g til Slotshaven Gymnasium, så står Allikelund Gymnasium efter sommerferien helt uden HHX uddannelse.

- Det handler om elevernes bedste. Vi er forpligtede til at sikre eleverne et godt studiemiljø, hvor de kan få de udfordringer og den sparring som de har brug for. Normalt siger man en klassestørrelse 15 til 16 elever er optimalt. Fire elever er i alle tilfælde alt for lidt, siger gymnasiedirektør på EUC Nordvestsjælland Malene Grandjean.

Hun understreger, at det stadig er meningen at Allikelund Gymnasium skal have en HHX uddannelse, og at det kommende år skal bruges til at opbygge grundlaget for at genrejse uddannelsen.

- Det kan sagtens lade sig gøre at vende udviklingen. For eksempel havde Slotshaven Gymnasium 400 elever, da jeg startede som rektor i 2015. I dag har gymnasiet 700, siger hun.