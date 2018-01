Lokal forfatter tager igen fat om udkantsdanmark

- Den handler om udkanternes udkant, og hvad der skal til for at drive tv og medier ud af København og interessere sig for, hvad der sker uden for storbyen, siger Klaus Haase, som imidlertid er opmærksom på ikke kun at male et romantisk og harmonisk billede af livet i de små samfund, der altid bliver ofre for storbyens syntetiske egoisme.