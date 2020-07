Henry Smith glæder sig over, at to af hans bøger nu også er tilgængelige som lydbøger.

Lokal forfatter - nu med lyd

Kalundborg-­forfatteren Henry Smith oplyser i en pressemeddelelse, at han har indgået en aftale med forlaget Lindhardt & Ringhoff, som indebærer, at to af hans bøger nu også bliver solgt som lydbøger.

- Der udkommer hvert år så mange bøger i Danmark, at aviser og blade kun kan overkomme at omtale et beskedent antal af dem. Jeg har været så heldig, at min sidste bog, »Bedstefar, fik du tit røvfuld«, fik en meget fin lektør-udtalelse, som har medført, at bogen nu står på 68 biblioteker. Det har banet vejen for, at mine første bog, »Sten har måske også en sjæl«, også har fanget forlagets interesse, forklarer Henry Smith.